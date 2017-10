Sven Nuutmann: rahvuslik meedia vajab gigantidega võitlemisel riigi tuge

Eesti reklaamiturust moodustab Facebook ja Google’i reklaamid väidetavalt ca 10 miljonit eurot. Seda summat on loomulikult lõpuni väga keeruline hinnata, kuivõrd Eesti ei saa neid teenuseid maksustada. Antud temaatikas võikski Eesti riik alustada sellest, et Google ja Facebook maksustada kasvõi 0-määraga, et meil tekiks üleüldse ülevaade, kui suur on nende ettevõtete tegelik osakaal meie reklaamiturust.

Mis puudutab Google’it, siis Euroopa mastaabis on käibele läinud kõnekäänd, et Google on uus Microsoft. Nimelt tabas just Microsofti konkurentsirikkumiste väga suur uurimistelaine 90ndatel. Samavõrd arvukas on Euroopa regulaatorite tähelepanu hetkel seoses Google’iga. Veel mõni aeg tagasi oli Google’i suhtes erinevates Euroopa institutsioonides 22 uurimismenetlust käimas nii konkurentsi võimalike rikkumiste osas kui ka autoriõiguste võimalike riivete osas. See kõik kulmineerus tänavu suvel, kui Google’ile määrati 2,4 miljardi euro suurune trahv selle eest, et Google manipuleeris oma otsingumootoriga nii, et suunas inimesi omaendaga seotud müügikanalitesse ostma.

Tegelikult manipuleerivad Google ja Facebook läbi oma algoritmide ka ühiskonnas käimasolevaid debatte ehk avalikku arvamust, kuid ei vastuta ise millegi eest. Facebook väidab, et on kõigest platvorm, mitte meediakanal, kuid tegemist on sisuliselt siiski maailma suurima meediaväljaandega.

Kirjastajate jaoks on seoses tehnoloogiagigantidega laual erinevaid probleeme. Üldistatult ja kokkuvõttes on selle kõige resultaat dramaatiliselt kukkunud traditsiooniliste meediaväljaannete käibemahtud. Ja see probleem ei ole teravalt üleval mitte ainult Euroopas, vaid ka Ameerikas, kus näiteks New York Timesi ja Wall Street Journali reklaami müük möödunud aastal kukkus 20%. Analüüsifirma eMarketer andmetel kontrollivad Facebook ja Google juba 60% USA digireklaamiturust. Selle kõige tagajärjel on isegi Ameerikas kui üliliberaalses majanduses riigi suurim ajalehtede assotsiatsioon käivitamas kollektiivseid läbirääkimisi kahe tehnoloogiagigandiga, et oma õigusi paremini kaitsta.

Ka Euroopas oleme me näinud mitmel pool initsiatiive kas mainitud ettevõtteid regulatiivselt vaos hoida või läbi konkurentsirikkumismenetluste katsuda korrale kutsuda. Palju on kõneainet pakkunud näiteks Saksa seadusandja katse läbi regulatsioonide Google’it hillitseda. 2013. aastal jõustunud seaduse põhiline tagajärg oli Google Newsi teenuse mõningane piiramine ja üldine surve Google’ile jagada senisest enam tulu sisutootjatega.

Samal ajal Hispaania katse kehtestada nn Google’i maks lõppes haleda läbikukkumisega ja tõestab, et tehnoloogiagigante ei ole mõtet hakata reguleerima, kui selleks puudub väga läbimõeldud plaan. Nimelt kirjastajad, kes lobistasid ise kõvasti Google’i maksu nimel, tekitasid endale bumerangiefekti. Vastukäiguna maksustamisele otsustas Google Hispaanias lülitada Google Newsi teenuse välja, mille tulemusena kaotasid ennekõike keskmised ja väikesed uudisväljaanded. Hispaania kirjastajate kahju hinnati toona 10 miljonile eurole aastas.

Aga võitlus käib edasi ja tõenäoliselt arutasid Euroopa riigijuhid probleeme Google’i ümber ka reedel Tallinnas. Üks jõulisemaid nn Google’i situatsiooni tõstatajaid Euroopas on Saksa meediakontsern Springer, kellele kuulub ka Euroopa suurim ajakiri Bild ja poliitikaportaal Politico. Saame näha, milline saatus ootab ees Euroopa kirjastajaid ja kas Google’i suhtes suudetakse midagi reaalselt ette võtta.