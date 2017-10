Taavi Aas: valimismöllu taandudes on koostöö Tallinnas lihtsam, kui arvatakse

Eelseisvate valimiste peaküsimus pole see, mida veel kinni panna, likvideerida, lõpetada. Jutuga Tallinna TV sulgemisest või tasuta ühistranspordi lõpust kaugele ei jõua. Vaja on luua, ehitada, rajada, avada.

Inimesi huvitavad muudatused linnaruumis. Nagu arvamusküsitlused näitavad, toetavad nad Reidi tee rajamist, mis loob mereäärse promenaadi ja jalgrattateed. Kui teeme kellegagi koostööd, on see üks võtmeküsimusi. Sadamast peab saama välja kesklinna läbimata.

Meile on keskne idee uue, jalakäijatesõbraliku peatänava loomine osale Narva maanteest ja Pärnu maanteest. Kõnniteed lähevad laiemaks, autod peavad ruumi loovutama. Loodetavasti meeldib see kavand kõigile volikogu jõududele.

Meile on koostöökoht teiste erakondadega linnahalli ehitus. Mereäärne ala vajab väärtustamist ja elluäratamist. Nii Tallinna vanad kui ka noored vajavad uut kontserdipaika, konverentsikeskust. Linnahall tähendab ka mereäärseid, hea vaatega kohvikuid.

Ma loodan koostööle ka Gonsiori ning Kunderi tänava uuendamisel, mis algab juba järgmisel aastal. Gonsiori tänav saab uue muutsuunaraja – hommikul linna, õhtul Lasnamäe poole. Kunderi tänavale tekib lai jalgrattarada kui Ülemisteni.

Kindlasti peab säilima tasuta ühistransport. See on Tallinna edulugu, mida jäljendab juba mitu linna, viimati Bratislava. Ma ei nõustu kriitikaga, et liinivõrgud on ajast ja arust, kuid kindlasti saab siin kuulata ettepanekuid ja täiendused on vajalikud näiteks Ülemiste suunal, mis areneb kiirelt. Tallinna Linnatranspordi ASi erastamisest juttu ei tule – erafirma eesmärk on kasum, mitte tasuta teenus. Kui ühistransport on tasuta, siis kasutavad inimesed seda meelsamini ja tekib vähem ummikuid.

Linnameedia osas on koostöökohti kindlasti veel, sest hiljutises Postimehe videointervjuus lubas Raivo Aeg, et linnaosalehed võiksid ilmuda kaks kuni neli korda kuus. Praegu ilmuvad need korra kuus.

Meie jaoks on üks koostöö eeldusi see, et konkurendid suhtuvad Tallinna inimestesse võrdselt. Palju on olnud vastandumist stiilis «eestlaste Tallinn ja venelaste Tallinn», «eestlaste kandidaat ja venelaste kandidaat». Tegelikult on vaid üks Tallinn, mida tuleb arendada.

Soovitan ka oma konkurentidel oma valimisaegset korruptsiooniretoorikat tagasi tõmmata, sest see kahjustab tervikuna nii Tallinna kui ka Eesti huve. Eesti positsioon rahvusvahelises korruptsioonitajumise indeksis on viimasel neljal aastal pidevalt tõusnud, koguni 12 koha võrra ja kindlasti esindab see ka Tallinna. Sellisel taustal rääkida Tallinnast kui väga korrumpeerunud kohast peletab investoreid eemale. Lugupeetud IRL, kui kardate korruptsioonimaine pärast, siis ärge pange korruptsiooni eest karistatud inimest oma Pirita esinumbriks.

Muidu usun ma aga, et kui valimismöll taandub, on koostöö lihtsam, kui arvatakse. Märgid sellest on juba praegu näha.