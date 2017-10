Artemi Troitski: poiss, kes mängis isu täis

Meie väljaannet koos Taiwani omaga peeti väljakutsuvalt intellektuaalseks ja üleliia «kunstiliseks», mis mõnikord tekitas probleeme. Nii näiteks valis Hefner – jah, oma aastatele vaatamata! – ise välja kõik «kuu tüdrukud». Ent meie maitse ei langenud kokku: mind olid kõrini ära tüüdanud Pamela Andersoni tüüpi silikoonblondiinid.

Või kui ma kord pakkusin teemaks Moskva prostituudid, reageeriti keskusest väga erutatult: me oleme ju pereajakiri! Muide, eks katse vene Playboyd 60ndate stiilis üles ehitada oligi määratud läbi kukkuma – aeg oli muutunud ja mitte ainult teisel pool ookeani.

Elu ise, selle objektiivsed protsessid ja mitmesugused pisikesed alatud nükked andsid Hefnerile mõnegi tõsise hoobi. Esiteks aids, mis võttis igaveseks seksilt kerge ja muretu ilme.

Teiseks LGBT areng: ehkki Hefner toetas alati seksuaalvähemuste võitlust oma õiguste eest, oli Playboy enda sõnum alati sügavalt heteroseksuaalne, mis tänapäeva paljutahulises olukorras on muutnud selle kui mitte otse konservatiivseks, siis vähemalt progressiivse avalikkuse püüdlustele kaugeks.

Kolmandaks feminism. Sellele oli Hefner alati selgelt vastandunud. Süüdistuste sisu taandub siin kahele põhiväitele: Playboy muudab naise ihu müügi moodsaks ja respektaabliks, teeb pornograafiast auväärt äri. Ja omamoodi valveväide: naissoo alandamine, taandamine looma tasandile, suisa õhvakeseks või jänkuks. Samal põhjusel kõrbes tublisti minu endagi eraelu: inglannast kallim katkestas minuga suhted, kui sai teada, et minust on saanud «pornograaf».

Kui päris aus olla, siis ma ei ole viimased viisteist aastat üldse Playboy asjade vastu huvi tundnud, aga olen üpris kindel, et nende olukord on aina hullemaks läinud. Iga aastaga paistab Playboy aina suurema anakronismina: ajakiri ja selle asutaja Hugh Hefner on sattunud mingisse hüljatud nurka. Ehkki see pole, kui nii öelda, ei «parempoolne» (kristlased, konservatiivid, «traditsiooniliste väärtuste» armastajad) ega «vasakpoolne» (globaliseerumisvastased, feministid ja muud «süsteemivastased»). Ühtedele on nad mittekristlased ja ultraliberaalid, teistele alatud kodanlikud ekspluataatorid-pornograafid.

Selles mõttes on väga iseloomulikud Hugh Hefneri ja Donald Trumpi suhted. Ühelt poolt on Trump vaat et lausa tüüpiline, eesrindlik ja eeskujulik Playboy kangelane (mõistagi pleiboi ka eraelus). Lisaks ongi ta üks väga vähestest meestest, keda on kunagi kujutatud ajakirja esikaanel (1990. aasta märtsis koos modelli Brandi Brandtiga)! Raami panduna võib seda kaanepilti praegugi näha nüüdse presidendi bürooruumides Trump Toweris.

Samal ajal ütles intuitsioon mulle, et vaevalt armastas Hefner teda kuigi tugevalt ja kiitis heaks oma kunagise sõbra ja peaaegu soosiku tegevuse. Nii oligi; nagu on selgunud, kritiseeris Hefner viimastel eluaastatel korduvalt Trumpi ja olla isegi kahetsenud, et pani ta kunagi esikaanele!

Jah, Hugh Hefner elas selgelt pikalt üle oma ajajärgu. Samal ajal vaevalt tuleb kellelegi isegi pähe nimetada teda naeruväärseks või haledaks, isegi vanuripõlves. Sest ta oli inimene, kes viis ellu unistuse ja veel eriti võimsalt. Ameerika unistuse edust, self-made man’i unistuse, seksuaalsete fantaasiate täitumise unistuse… Unistuse ideaalsest pleiboist ehk kujundist, mille ta ise lõi ja kujundas eeskujuks miljonitele meestele (kusjuures mitte tingimata naiste kahjuks!).

Ma ei ole kunagi kedagi kadestanud, aga Hefner on üks väheseid, keda tõepoolest võib kadestada. Ja mitte sellepärast, et ta «keppis Boeing-747t» (nii väitis üks ajakirjanik, kes lõi kokku kõigi naiste kaalu, keda Hefner olla rahuldanud), vaid seepärast, et ta oli õigete orientiiridega õnnelik ja tark inimene. Mulle meeldib väga, et seda eeskuju väärivat meest iseloomustavad peale kaunite daamide sülemi järgmised väljaütlemised: «Kõige suurem siivutus maailmas ei ole kaugeltki seks. Kõige koletislikumad siivutused on sõda, fanatism, vihkamine.» Või: «Seksuaalne surutus ja poliitiline diktatuur käivad alati käsikäes.» Ja ehkki praegu annab tooni juba seksuaalne kontrrevolutsioon ning tuul puhub hoogsalt fanatismi ja vihkamise purjedesse, ei ole sugugi välistatud, et Playboy aeg tuleb veel tagasi.

Jääb ainult üle soovida Hugh Hefnerile pikka ja õnnelikku hauatagust elu. Ta tegi kõik, et see võiks selliseks kujuneda, ostes 1992. aastal Los Angelese kalmistul koha otse Marilyn Monroe haua kõrval. Ta ise kommenteeris seda nii: «Veeta igavik Marilyni kõrval on liiga magus võimalus, et seda käest lasta…» Õnne talle!

Vene keelest eesti keelde ümber pannud Marek Laane