Postimees 1927. aastal: tudengid saavad oma haigekassa

Juba kauemat aega on meie üliõpilaskonnas päevakorral seisnud haigekassa ellukutsumise küsimus. Õige mitmel korral on toonitatud selle vajadust, kuid seni on see mõte teostamata jäänud. Alles viimasel edustuse tegevusperioodil on see küsimus juba reaalse ilme omandanud ja eeltöödega on nüüd niikaugele jõutud, et selle teostamist võib juba lähematel päevadel oodata.