Andrei Kuzitškin: Savisaare nimekiri polariseeris Eesti venekeelse ajakirjanduse

«Draama seisneb selles, et Savisaarest on saanud tavaline kohtualune, ja ta tahab seda nüüd muuta. Savisaar esindab vene valijate huve. Aga mida on ta venelaste heaks teinud? Pensioni on tõstnud kõik linnapead ja peaministrid. Pane linnapea tooli kas või ahv – pensioni tõstetakse ikkagi ainult seaduse järgi.»

Kuulajad ei olnud Gräziniga nõus ja andsid Savisaarele järgmise hinnangu: «Täna on Savisaar haavatud lõvi, keda ahistavad poliitilised hüäänid.»

Osa raadiokuulajaist nimetas aga Savisaart Tarass Bulbaks – too teatavasti on kirjanduslik kangelane, kes tappis oma poja. Mõned tundsid talle kaasa ja avaldasid toetust, mõned eriti emotsionaalsed kuulajad aga nuuksusid otse eetris ja nõudsid suurmehe vaenamise lõpetamist.

Edgar Savisaar oma kohtuprotsessi ainetel korraldatud pressikonverentsil / Erik Prozes / Postimees

Raevukalt asus Savisaare kaitsele 26. septembril saates «Особый взгляд» publitsist Dmitri Klenski. Ta teatas, et «keskerakondlased reetsid Savisaare ja venelased. Ratas sai Savisaare reetmise eest peaministri koha ja nüüd vannub ustavust Ameerikale ja NATO-le ning on valmis paigutama Eestisse Ameerika raketid, mis ei ole sihitud mitte Soome ega Läti, vaid Venemaa peale. Mul on küsimus vene keskerakondlastele: kui te kandideerite Ratase nimekirjas, kas toetate siis Ameerika rakettide sihtimist Venemaa peale? Kas toetate, et teie lapsed hakkavad tapma vene sugulasi, kui algab sõda Venemaaga? Aga kas teate, et ühest pommist aitab, et hävitada Eesti? Ma ei saa vene keskerakondlastest aru. Riik muudab vene inimesed mäluta inimesteks.»

Ta jätkas: «Venelased kandideerigu Ratase nimekirjas tingimusel, et ta sõlmib Venemaaga mittekallaletungilepingu. Savisaar on alati astunud välja suhete arendamise eest Venemaaga. Ta ei astunud välja liitumise poolt Euroopa Liidu ja NATOga. Kui Keskerakond ei saavuta hääleenamust, on süüdi Ratas, mitte aga Savisaar ja Ivanova. Kes on süüdi, et Savisaarele ei antud esimest kohta Keskerakonna Lasnamäe nimekirjas? Yana Toom juhtis putši ja loobus võitlusest – vaat sellest ei saa valijad aru.»

Ameerika-vastane meeleavaldus Venemaal / Scanpix

Delfi venekeelne portaal andis peaaegu võrdselt ruumi Savisaare poolehoidjate ja vastaste arvamusele. Kusjuures nii ühed kui ka teised kompenseerisid oma retoorikas argumentide puudumise emotsionaalsete hinnangute ja arvamustega.

Näiteks Savisaare Liidu kandidaat Marina Suhnjova süüdistab 29. septembril artiklis «Eesti Keskerakond – partei ilma mõistuse, au ja südametunnistuseta» keskerakondlasi koostöös eriti jubedate isikutega ja kirjutab:

«Seesama siseminister Jüri Pihl, kelle nimi on vene inimeste mällu igaveseks sööbinud seoses pronksiöö sündmustega. [Andrus] Ansipi valitsus, millesse kuulus Jüri Pihl, andis loa korraldada Tallinnas 23.04 kuni 11.05.2007 politseioperatsioon. Vene keelt kõnelevaid inimesi võeti kinni ning peksti tänavatel ja D-terminalis. Kuid kannatanute avaldusi omavoli kohta politsei vastu ei võtnud.»

Marinale vastab kohe samas Keskerakonna kandidaat, Mustamäe linnaosa vanema asetäitja Maksim Volkov: «Lugesin suure hämmeldusega paanilisest hoolitsusest vene valija eest kantud üleskutset Marna Suhnjova sulest, kes ise otsustas neile valimistele minna mitte koos Keskerakonnaga, vaid ühes seltskonnas russofoobi [Jüri] Mõisa, oligarhi [Urmas] Sõõrumaa ja riigikogu hüvitusrekordeid lööva Olga Ivanovaga.»