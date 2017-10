Otseülekanne konverentsilt: kuidas valmistuda kriisiks?

Esmakordselt konverentsi ajaloos tuleb peaesineja välismaalt. Selleks on doktor Andre Walter Saksamaa tsiviilkaitse ja kriisiabi föderaalbüroost.

«Elanikkonnakaitse kontseptsiooniga loodi ühtne alus selleks, et nii rahu- kui ka sõjaajal toimiksid asutused ja organisatsioonid koordineeritult,» ütles doktor Walter. Tema sõnul on kriisiolukordade lahendamisel elanike kaitse üheks peamiseks eesmärgiks vastutustundlik elanikkond ise, kes on teadlik riskidest ja oskab end kaitsta.

Konverentsil saavad sõna ka siseminister Andres Anvelt, kaitseväe peastaabi ülem brigaadikindral Martin Herem, kaitseministeeeriumi kaitsepoliitika asekantsler Kristjan Prikk, siseministeeriumi sisejulgeolekupoliitika asekantsler Erkki Koort, riigikantselei elanikkonnakaitse rakkerühma juht Margo Klaos ja teised.

Sellest, kuidas elanikke kriisideks ette valmistada, räägivad päästeameti, Naiskodukaitse ja mitme kogukonnaliidu juhid. Tutvustatakse Naiskodukaitse elanikkonnakaitse appi ja esitletakse kaitseväe kuivtoidupakke.

Konverents lõpeb vastuvõtuga Komandadi majas, mille korraldab Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili.

Konverentsi korraldavad Eesti NATO Ühing ja mittetulundusühing Kodanikukaitse koostöös riigikogu riigikogu riigikaitsekomisjoniga. Toetavad kaitseministeerium, siseministeerium, Konrad Adenaueri Fond, Kaitseliit ja NATO peakorter.

Kava:

«Eesti julgeolek 2017: minu panus»

Riigikogu konverentsisaal (Lossi plats 1a)

9.00-9.30 Kogunemine ja hommikukohv

9.30-9.45 Avasõnad – siseminister Andres Anvelt

9.45-11.00 Paneeldiskussioon – Eesti ja julgeolek

brigaadikindral Martin Herem, Kaitseväe Peastaabi ülem

Kristjan Prikk, Kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsler

Erkki Koort, Siseministeeriumi sisejulgeolekupoliitika asekantsler

Moderaator: Elina Seppet, Eesti NATO Ühingu nõukogu liige

11.00-11.15 Kohvipaus

11.15-11.45 Keynote Speech

«Civil Protection Challenges – German experience»

Doktor Andre Walter – German BBK (Federal Office of Civil Protection and Disaster Assistance)

11.45-13.00 Paneeldiskussioon – Kuidas elanikke kriisideks ette valmistada?

Tauno Suurkivi, Päästeameti peadirektori asetäitja

Margo Klaos, Riigikantselei elanikkonnakaitse rakkerühma juht

Ilona Leib, PR Partner, juhataja

Airi Tooming, Naiskodukaitse esinaine

Moderaator: Madis Milling, Riigikogu liige ja riigikaitseõpetaja

13.00 Lõuna

13.40-14.00 Kaitseväe kuivtoidupakkide esitlus. Mairi Annuk, Kaitseväe toetuse väejuhatuse toitlustussektsiooni nõunik

14.00-14.15 Naiskodukaitse elanikkonnakaitse äppi tutvustus. Ave Proos, Naiskodukaitse esinaise asetäitja

14.15-15.30 Paneeldiskussioon – Kogukonnad elanike kaitsel

Erki Vaikre, mittetulundusühingu Estlander juhatuse liige

Tarmo Tüür, Teeme Ära talgupäeva eestvedaja

Kaido Taberland, päästeliidu juhatuse esimees

Krista Mulenok, mittetulundusühingu Kodanikukaitse nõukogu esimees ja Pärnamäe külaseltsi juhatuse liige

Moderaator: Marica Lillemets, Eesti NATO Ühingu meedianõunik

16.00-17.30 Vastuvõtt Komandandi majas (Toompea 1). Kaitseliidu ülema, kindralmajor Meelis Kiili sõnavõtt.