Tallinna punased jooned - suur küsitlus

Raivo Aeg (IRL): lõppema peavad korruptsioon ja venestamine

Esmatähtis on Keskerakonna ainuvõimu lõpetamine. Välistan koalitsiooni Savisaare ja tema sõpradega. Kõikide ülejäänud poliitiliste jõududega pole meil probleeme läbi rääkida.

Raivo Aeg

Loomulikult on kõikide partnerite puhul teemasid, mille osas oleksid läbirääkimised keerulised. Esiteks ei meeldi IRLile tasuta asjade lubamine ja sellekohane populism. Kahetsusväärne on, et seekord on sellega kaasa läinud ka Reformierakond. Mis puudutab koostööd EKREga, siis munitsipaaltasandil on see võimalik. Tallinna valijaskond ongi paraku niivõrd kirju ja kirev, et siin peame paratamatult arvestama, et poliitikat tuleb ajada koostöös partneritega.

Võimalikus koostöös Keskerakonnaga on küsimusi isegi kõige rohkem. Ma ei välista, et Keskerakonnal on tõsine soov muutuda ja visata üle parda senine taak. Vähemalt võiks see olla helesinine unistus. Punased jooned on kindlasti linna propagandamasina likvideerimine, Ühistupanga sulgemine ja tõsine võitlus korruptsiooniga linnas. Koostöö Keskerakonnaga teeb keeruliseks muidugi ka inimlik faktor, mida ei saa poliitikas alahinnata. Paljud inimesed, kes on olnud aastaid Edgar Savisaare lähedased võitluskaaslased ja jätkavad juhtivatel poliitilistel ja ametkondlikel positsioonidel, ei teeni mitte kunagi IRLi usaldust.

Kui kujutada ette võimuläbirääkimisi Keskerakonnaga, siis enne, kui on üldse mõtet hakata rääkima valdkonnapoliitikatest, oleks meie jaoks tähtis läbi rääkida linna juhtimise eetika ja juhtimisega seonduv. On vaja läbi rääkida hästi praktiliselt, kes Tallinna linna ametnikest vabastatakse jalamaid ja kes saavad kollase kaardi.

Oluline oleks võimaliku koostöö algena kokku leppida võimalikult täpselt, kuidas käitutakse edaspidi ebaeetiliste ja korruptiivselt käituvate ametnikega. Tähtis on kokku leppida poliitikute käitumisnormid ja ka see, et Tallinna linnas hakatakse uuesti järgima poliitilise vastutuse põhimõtteid.

Võimaliku koostöö puhul Keskerakonnaga on meie jaoks väga oluline külmutada igasugused uued initsiatiivid seoses katsega venestada koole. Meie nõudmine on ka see, et lõpetataks katseprojektid vene koolides täiendavate võimaluste loomiseks seoses venekeelse õppega. Meie programmiline eesmärk on, et kogu haridus üle Eesti muutuks ainult eestikeelseks.

Kokkuvõttes, meie oleme valmis tegema koostööd nende poliitiliste jõududega, kes võtavad siiralt ja tõsiselt meie plaane lõpetada linnas raiskamine, korruptsioon ja muuta linna valitsemise tavad ja hoiakud läänelikuks. Oleme valmis valitsema koos partneritega, kellel on julgust linna ja selle juhtimist reformida läbi ulatuslike muudatuste, reformide ja mis põhiline, linna asutuste läbivalgustamise.

Kristen Michal (Reformierakond): Keskerakond lahkub igas vormis

Tallinnas oodatakse ammu muutust ja see on lähedal. Keskerakonna jätkamine ei ole muutus. Et oleks selge – muutus tuleb Reformierakonda valides, Keskerakond lahkub igas

Kristen Michal

vormis ja idanaabri asemel vaadatakse Tallinnas Põhjamaade poole. Teisi erakondi valides hoitakse Keskerakonda edasi võimul. Keskerakonna sisule ja poliitikale vastandume põhimõtteliselt. Meie soov on ühtne eestikeelne haridussüsteem ja hea eestikeelne õpe lasteaiast alates. Nemad soovivad hoida eesti- ja venekeelse keeleruumi eraldi, et eesti keelt mittevaldavate inimestega edasi manipuleerida, neid teistele vastandada. Meie soovime kaotada lasteaia kohatasu, Keskerakond seda ei poolda.