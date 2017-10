Neeme Korv: Tallinna paralleelmaailm ja assortiikarp

Teoreetiline nn seitsme päkapiku liit Keskerakonna vastu, milletaolisi eelmisel kümnendil ka pealinna juhtimas nähti, ongi vaid teoreetiline. Isegi kui üks võimalikest päkapikest – Edgar Savisaar – peaks jumal teab mis põhjusel olema kõigega nõus, leidub ülejäänud päkapike seas neid, kes ei ole Savisaarega nõus. Ja isegi kui juhtuks ilmaime ning jõutaks mingi säärase kokkuleppeni, saab sellest tahes-tahtmata õlgedest majake, mille senine linnavõim oma informeerituse ja hoobade juures kergesti laiali puhub.

Keskerakonna ainuvõim on püsinud juba nii kaua, et paljud neistki, kes praegu toimuvat kajastavad, ei saagi mäletada, kuidas toimis poliitika enne seda. Oleme unustanud, et all-linna ja Toompea võimukokkulepped olid tihti omavahel seotud. Need ajad paistavad nüüd tagasi tulevat. Seda soosib muu hulgas ka nn kahe tooli seadus, mis lubab saadikul tegutseda nii riigikogus kui volikogus.

Jäägem siiski realistideks ning vaadelgem tulevast, Keskerakonna juhtimisel sündivat koalitsiooni. 15 aastaga on Tallinnas üles ehitatud paralleelmaailm. Nüüd kui ollakse riigis võimul, pole vaja seda oluliselt laiendada. Küll aga tuleb see säilitada. Uksele koputavate konkurentidega on nii, et väärtused väärtusteks, kuid seesinasel pealinna imedemaal on neile palju ihaldusväärset. Piltlikustades on Keskerakonna käes ennem niisiis assortiikarp kui valusad valikud.

Reformierakond suudab oma valijatele konstruktiivse kokkuleppe maha müüa. Sotside ridades meenutatakse heldimusega parteilisi töökohti, mis neil 2009. aasta valimiste järel Tallinnas mõneks ajaks olid. Tegusa Tallinna ettevõtjatel on mängus majanduslikud, Savisaarel poliitilised huvid. Nõrguke IRL tahab olla riigis võimul ning Keskerakond saab seda ära kasutada. EKRE ihkab nähtavust. Vabad kodanikudki võivad üsna hindavalt vaadata lubadusi anda mingitele üritustele rohkem linna raha.

Samas on igal Keskerakonna võimalikul koalitsioonipartneril kindlasti teatud piirid, millest oma nägu säilitada soovides mingil juhul üle ei astuta. Muidugi on nii, et kord läbirääkimiste laua taga kompromisside kunsti viljeledes võib peenike punane joon nihkuda ning kampaania käigus lubatut annab valijale hiljem alati sobivalt ümber sõnastada. Samas maksab argumente tähele panna, sest kui Tallinna poliitikaelu muutub senisest aktiivsemaks, mõjutab see oluliselt järgmise riigikogu jõujooni.