Urmas Arumäe: riik on laste huvide kaitsmisel saamatu

Just värskelt (24.09.17) on üks pahatahtlik lapsevanem, kes keeldub kohtulahendit täitmast ja last teisele vanemale üle andmast, saatnud kohtusse määruskaebuse, milles kirjutab muu hulgas kokkuvõtvalt, et «/.../ kohus peaks pöörama tähelepanu vahepeal muutunud olukorrale /.../ lapse ja teda mitu aastat kasvatanud vanema suhtluse peatamine kahjustab ilmselgelt ja olulisel määral /.../ lapse psüühikat ja heaolu». Kas sellega mitte ei näidata üsna otseselt riigile kohta kätte? Riik on andnud võimaluse pahatahtlikele vanematele väita näiteks, et «kuna ma olen (seadusevastaselt) last endale hoidnud, siis nüüd on meie vahel kiindumussuhe ja teine vanem mingu pikalt...».

Muudkui menetleme ja menetleme ning see kõik võib sõltuvalt poolte käitumisest venida aastaid. Nagu öeldud, lepitusmenetlus võib lõppeda ka ebaõnnestumisega ja sageli nii juhtubki ja siis oleme põhimõtteliselt alguses tagasi. Ainult et laps on ühe kiusliku vanema «kaitsva tiiva» all vahepeal aastaid vanemaks saanud ja teise vanemaga ehk võõrakski jäänud.

Kes võtab vastutuse lapse ees, kui vanemad ise lapse õiguste tagamisega hakkama ei saa? Kehtiva õiguskorra järgi on vastutajaks riik, kelle ülesanne on luua toimiv õiguskord ja tagada muu hulgas seaduste ja kohtulahendite täitmine.

Tõrjutud lapsevanema moraalne kahju

Kui riik seda ei tee, siis on põhimõtteliselt võimalik riigi vastu esitada nõue. Kui jutt on sellest, et üks lapsevanem, omades lapsega kokkusaamistes suhtlemiskorda, ei ole saanud lapsega pikema aja jooksul suhelda ja seda olukorda ei ole olnud võimalik kohtulahendiga tagada, siis tekitab see lapsevanemale eelduslikult mittevaralise kahju.

Euroopa Inimõiguste Kohus on leidnud samuti, et tahtevastane pikaajaline sunnitud eemalolek lapsest, kui lapsevanemal on lapsega koosolemiseks õigus, tuleb vanemale hüvitada.

Kohus mõistiski artikli alguses viidatud halduskohtu asjas riigilt lapsevanema kasuks 7500 eurot, aga kas see on lahendus? Lapsel, kelle huve jätkuvalt kahjustatakse, pole riigilt väljamõistetavast rahasummast sooja ega külma.

Eesti Vabariigi õiguslik regulatsioon lapse ja vanema suhtlemiskorra kindlaksmääramise kohtulahendi täitmiseks ei ole efektiivne ega tõhus.

Lepitusmenetlus ei täida oma eesmärki

Eluliselt on korduvalt ette tulnud, et esialgset menetlust lõpetavat lahendit (lapsega suhtlemist korraldav määrus) ei ole võimalik selle rikkumisel täita täitemenetluse korras ja selleks tuleb algatada uus ning võimalik, et kuid või aastaid kestev kohtumenetlus (lepitusmenetlus).

Samal ajal on kohe täitemenetluse korras täidetavad esialgse õiguskaitse määrused lapsega suhtlemise korraldamiseks, mida omakorda on võimalik pidevalt vaidlustada ja seejärel avaldust uuesti esitada.

Kohtulahendi järgi on kaheldav, kas olukorras, kus esialgse õiguskaitse korras määratud lapsega suhtlemise korda on üks vanem eiranud aastaid, ja esialgse õiguskaitse määrusi on püütud sundkorras tulutult täita, täidab kohustuslik lepitusmenetlus oma eesmärki, sest eelduslikult pole sel tulemust ning lisaks on see aeganõudev (võimalus vaidlustada läbi kolme kohtuastme).