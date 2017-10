Rait Maruste: Tartus peaks olema juura doktoriõpe

Lokulöömine õigusteaduse õpetamise olukorra üle, olukorra hindamine ja võimalike lahenduste pakkumine on igati asjakohane. See on küll kahetsusväärselt hiljaks jäänud, sest päevapealt muutusi teha ei saa ja kui need lõpuks tehaksegi, siis viljad küpsevad ja mõju avaldub alles 10-15 aasta pärast peale muudatuste ellukutsumist.

Miks ühe eriala õpetamine nii oluline on, et selleks avalikku tähelepanu peab nõutama ?

On triviaalne korrata, et Eesti on meie põhiseaduse kohaselt õigusriik. Ja üks demokraatlik õigusriik ilma arenenud nüüdisaegse õiguse ja seda kohaldavate kvalifitseeritud juristideta pole paraku võimalik. Lisaks – keskkond, milles toimime, on lääne ühiskond, sealhulgas Euroopa Liit, kus õigusriiklus kõigis oma külgedes on üks alusväärtus, ilma milleta ei saa. Seega, meeldib see kellelegi või mitte, kuid ilma heade juristide ja arenenud õigusteaduse ja -kultuurita me ei saa hakkama.

Ka peame mõistma, et õigusteadus on suures osas rahvusteadus. Taastasime oma riikluse paljus heale juriidilisele argumentatsioonile ja õigusriikluse põhimõtetele toetudes, milleks teine pool ei olnud valmis ega ette valmistatud. Seega hea juristika kuulub riigi «tööriistakasti» ja on rahvuslike huvide teenimises tihtilugu otsustava tähendusega.

Teiseks on ekslik arvata, et juristika on tänases riikluses asi, mida saab õppida ka välismaal ning sellele saab rakendada kõiki tänapäeva teaduses üldiselt kasutatavaid hindamise ja õpetamise meetodeid.

Saab jah, kuid ainult osaliselt. Osundatud arusaamine kehtib ainult osa juuradistsipliinide puhul. Näiteks rahvusvaheline õigus, Euroopa õigus, inimõiguste õigus, õiguse üldteooria, mereõigus, rahvusvaheline kaubandusõigus ja mitmed teised. Kuid suurem osa muust Eestis kehtivast ja rakendatavast õigusest on Eesti enda «toodang», tehtud Toompeal ja rakendatud üle Eesti. Ja arvata, et seda saab õppida kusagil välismaal, on sügav eksitus. Ei saa Eesti õigust läänes õppida ja ei tule ka keegi välismaalane Eestisse selle riigi õigust uurima ja õpetama. Seda vankrit peame ise vedama.

Teaduskond ise on olnud vaiki

Juura on keele- ja kultuuripõhine, kus mõistetel on kindel tähendus. Õigusmõisted ja -menetlused peaksid olema selgelt ja täpselt eesti keeles määratletud, omavahel kindlas süsteemis ning võimalikult selgelt ja ühemõtteliselt kirjeldatud. Ainult nii saab loogiliselt ja põhjendatult argumenteerida ning seda mõisteaparaati suhestada euroopa teiste õiguskultuuride ja õigustekstidega.

Väitluse põhiteema on olnud õigusteaduse õpetamise parima võimaliku kaadri ja järelkasvu leidmine. Selle peapõhjuseks on esile toodud akadeemilise juristikaõpetaja ameti selgelt madalam tasustamine kui õiguse rakendussfääris, eriti kohtuis ja advokatuuris. Seetõttu õpetajad teenivad mitu korda vähem kui õpilased. Teise probleemina on esile toodud õiguse õpetamise killustatus erinevate keskuste (ülikoolide) vahel.

Juuraõppejõudude madal töötasu ja selle kaudu akadeemilise töö ligitõmbavus talentidele on tõsine probleem. Kahjuks on lastud asjadel aastate pikku kesta ja süveneda, teaduskond ise on olnud vaiki ja probleemi pidi tõstma riigikohtu esimees.