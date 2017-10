Postimees 1934. aastal: Võrumaal naftat otsima

Mõni aeg tagasi pöördus Eesti kodanik Arnold Eerik majandusministri poole palvega, anda temale nafta ja maagaaside uurimise luba maa-alal, mis asub Võrust veidi lõunapool. Mäeseaduse põhjal sünnib kontsessiooni andmine valitsuse otsusega, kui on tegemist üle 2000 ha maa-alaga.

Uurimused maagaaside olemasolu kindlakstegemiseks on väga kulukad ja nõuavad sügavat puurimist, mistõttu raha niisuguste uurimuste toimepanekuks võib leida ainult siis, kui juba ette kindlustada uurijale mõõdukatel tingimustel kontsessiooni. Väga oluline on uurijale ka tingimus, et ta võiks saada omale kontsessiooniks kogu maa-ala, mille uurimused näitavad nafta ja maagaasi olemasolu.

Sügavate puurimiste ettevõtmine on seekord väga soovitav ja sellega selgitatakse meie maapinna koostist ja maapõue varase leidmise võimalusi.

3.10.1934