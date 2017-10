Edasi 1990. aastal: ühinemisöö Saksamaal

Siinkohal mõned arvamused ja hinnangud, kogutud Schwerinis 3. oktoobri varahommikul.

AEDNIK: Ühinemist tähistame koos tuttavatega. 31. septembrist olen töötu ja kuidas meie kolmelapseline pere edasi elab, ei tea.

PENSIONÄR: Mille üle rõõmustada? Pärast 1. juulit jäi minu hoiusummast järele ainult pool. Kohutav on see, et kaotavad ära tasuta arstiabi ja tasuta rohud.

INSENER: Saksamaade niivõrd kiire ühinemine oli ainuõige. Üleminekuseaduste edasikestmine oleks elu hullemaks muutnud.

ERATAKSOJUHT: Ootasin ühinemist väga ja tervitan igati. Olen alati olnud vaba ettevõtluse pooldaja.

ÕPILANE: Nüüd on müügil palju ilusaid asju.

TISLER: Algusest peale olen ühise Saksamaa poolt. Mõtlen aga selle peale miks käivad westid ossidega ümber, nagu teise sordi inimestega.

AMETNIK: Olen sündinud 1939. aastal. Mind on kasvatanud 40 aastat Saksa DV ja olen selles osaline. Sellepärast on mu südamel kõik see, mis meie SDV-s oli head, uuele Saksamaale kaasa võtta. Ossidel pole vaja tuleviku pärast hirmu tunda kuna Saksamaa Liitvabariigi sotsiaalkindlustussüsteem on lääneriikide parim.

4.10.1990