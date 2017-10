Tarun Gidwani: uus pagulaskriis ootab ukse taga

Retrospektiivsetest uuringutest selgub, et pelgalt 2008. aastal asusid enam kui 20 miljonit inimest ümber üleujutuste ja tormide tõttu. Keeristormi Nargis tõttu Irrawaddy suudme piirkonnas Myanmaris (Birmas) hukkus 78 000 inimest ning 800 000 olid sunnitud emigreeruma.

Andmete kogumine ja analüüsimine on keeruline

Kliimamuutuse pikaajalisemad tagajärjed puudutavad kõige enam neid rahvaid, kes sõltuvad igapäevaselt looduslikest ressurssidest. Näiteks ÜRO aruanne väidab, et Aafrikas kannatab 21. sajandil vee- ja toidupuuduse all 250 miljonit inimest. Suur osa sellest inimhulgast on näljas ebaühtlase sademete hulga tõttu, mis muudab keeruliseks põlluharimise, millest paljud rahvad elatuvad.

Need ei ole mitte keskkonnaentusiastide abstraktsed mured – tegu on hävitavate trendidega piirkondades, mis vajavad ellujäämiseks jahipidamist ja kalastamist, kus puudub kvaliteetne infrastruktuur ja elav kaubavahetus, mis võiks kohalikes kriisides abiks olla. Inimesed on sellistes hirmsates tingimustes elades alati pöördunud rände kui kõige lihtsama kohanemismehhanismi poole.

Loomulikult on vara öelda, et kogu see statistika on absoluutne tõde. Samuti see, et miljardid inimesed lahkuvad oma kodudest, et alustada mandritevahelist põgenemist. Kliimarände puhul on selge, et andmete kogumine ja analüüsimine on äärmiselt keeruline. Paljud põgenikud naasevad tingimuste paranemisel koduriiki.

Ükskõik kui külma kõhuga suhtume selle probleemi ulatusse, võib kahtlematult eksperte nii palju uskuda, et kiimamuutus põhjustab ehmatavat, ent paratamatut rahvasterännet. Tegu on rändega, mis on tõenäoliselt ulatuslikum kui kõikide poliitiliste ja sõjaväeliste konfliktide tekitatud migratsioonivoolud kokku.

Terrorirühmituse Boko Haram ees põgenenud nigeerlased / Scanpix

Kõigest sellest küll räägitakse, kuid tundub, et peavoolumeedia diskursus tõmbab siinkohal piirid: kontrolli alt väljunud emake loodus sülitab tuld vaesete külaelanike pihta, kes pagevad kodudest, et jõuda Euroopasse.

Jõuab välja üleilmse neoliberaalse projektini

Vaadelda «pagulasi üksnes kliimamuutuse vaatevinklist» on problemaatiline, sest kliimamuutuste põhjused ja migratsioonimehhanismid on mitmekihilised.

Elukeskkonna hävimine on ainult mõnikord otsene põhjus, miks kliimamuutus sunnib inimesi migreeruma. Tasakaalust väljas keskkond võib muutuda katalüsaatoriks keerukatele sekundaarsetele probleemidele nagu ebaõiglane ressursside jaotus, kasvav inflatsioon ja isegi sõjategevus. Mingis ulatuses võib öelda, et just nii läkski Süürias.

Kliimamuutus mõjutab meid seega kahel tasandil. Mõlemad kihid on tekkinud kindlat tüüpi neoliberaalse globaliseerumise tõttu ja see sama protsess tagab ka nende nähtuste püsimise. Olen arvamusel, et just nimelt see katkematu supernähtus on see, mis ei tekita ainult kliimamuutust, vaid võimendab ka selle mõju lõunapoolsete riikide elanike eludes.

Mida pean selle all silmas? Väga oluline on mõista, et kogu sündmusteahel jõuab lõpuks välja suure üleilmse neoliberaalse projektini. See toimub kolmel tasandil.

Esiteks kasutab ja kahjustab see süsteem teatud põllumajandusettevõtete huvide elluviimiseks süüdimatult haavatavat looduskeskkonda lõunapoolkeral, et pakkuda toorainet ja odavaid toiduaineid rikastele riikidele, mida nood paratamatult enda ülalpidamiseks vajavad. See protsess toimib hoolimata negatiivsetest mõjudest, mida see kliimamuutusele kaasa toob.