Ahto Lobjakas: EL ja katalaani katalüsaator

Euroopa Liit on projekt, mis tekkis sõjaohu kõrvaldamiseks riikide – esmajoones Saksamaa ja Prantsusmaa – vahelt. Selle ülesandega on EL suurepäraselt toime tulnud. Paraku ei ole riikide lepitamine kõik, mida on vaja teha konfliktide välistamiseks Euroopas. EL on jäänud riikide liiduks, visioonid regioonide Euroopast on endiselt visioonid.

Niipea kui kaalul on riigi olemasolu, taaskäivituvad needsamad instinktid, mis on ELile nii võõrad ja vastumeelsed – ürgsed, vägivaldsed instinktid. See, et läänelikud demokraatiad pole omavahel sõtta läinud, ei tähenda, et läänelikult demokraatlik riik loovutaks vägivallata midagi, mis talle kuulub. Vastupidiseid näiteid on – Suurbritannia näiteks, lubades Šotimaa referendumit –, kuid need on erandid, mis kinnitavad reeglit. (Vaadakem mh ka Gibraltarit.)

Riigi institutsioon jääb endiselt ELi Achilleuse kannaks. Liikmesriikide tegevusse sekkub ühendus vaid siis, kui need on väikesed (nagu Austria) või vanemate olijate vaatepunktist vähem tsiviliseeritud (Poola ja Ungari). Selliselgi juhul on tegemist distsiplineeriva moraalilugemisega ja ei millegi enamaga.

EList ei pruugi olla kerge lahkuda, kuid nii paradoksaalne kui see pole, ei kaitse ühendust mitte miski lihtsa reeglitele vilistamise eest. Hispaania on riik, mis on Kataloonias kõigile meenutanud, et tema demokraatia on vaevalt 40 aasta vanune – ehk mitte enam kui pool põlvkonda kinnistunum kui Eesti oma.

Asja ei tee lihtsamaks, et Hispaania unitaarriiklus on ajalooliselt paljas teip sügavatel lõhedel. Kataloonia on riigi kõige väljapaistvam osa majanduslikult, mitte etniliselt eripäralt. Viimane au langeb baskidele, kelle iseseisvuslased Kataloonias toimuvat huviga jälgivad. Mitte ilmaasjata ei ole Hispaania üks neist ELi liikmetest, kes keelduvad tunnustamast Kosovot.

ELi n-ö struktuursed võimekused on hetkel ennetavas šokis. Jean-Claude Juncker, kes vähem kui kuu aja eest lubas endale öelda, et respekteeriks katalaani referendumi tulemust, vaikib. Veel vähem on öelda ELi liikmesriikide ülemkogu presidendil Donald Tuskil. See ei tähenda, et ELil puuduks igasugune võime olukorda mõjutada. See on olemas võtmeriikidel, kelleks on Saksamaa ja Prantsusmaa.

Angela Merkel ongi telefonitsi vestelnud Mariano Rajoyga, küsimaks selgitusi politsevägivalla kohta. Kuid ei Merkel ega Saksa juhtivad kommentaatorid kahtle, et ELil puudub küsimuses kompetents – ning et konflikt tuleb lahendada Hispaania õiguslikus raamistikus.

Olukord sarnaneb teatud mõttes 2008. aasta Venemaa-Gruusia sõjaga, mille vaherahu autorlus kuulub Nicolas Sarkozyle. Prantsusmaa juhtus tol hetkel olema ka ELi eesistujamaa, kuid sellega sarnasus Eestiga piirdub. Sarkozy Prantsusmaa presidendina oli lahenduses esmane, tema staatus ELi eesistujana teisejärguline.

Võib arvata, et Emmanuel Macronil on üsna kummaline tunne. Vaevalt nädala eest pidas ta oma programmilise Euroopa-kõne, nõudes «suveräänset, demokraatlikku ja ühendatud Euroopat». Praegu vaadatakse tema poole lootuses, et ta suudab naaberriigi võimudele aru pähe panna, enne kui on hilja igasuguse Euroopa jaoks. Ta ei pea seda tegema mitte üksnes visionäärina, kelle Euroopa-nägemus sellest sõltub. Hispaania naabrina jagab Prantsusmaa nii ajaloolist Katalooniat kui Baskimaad.