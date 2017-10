Aleksei Jašin: nõukogude inimene takistab Venemaa muutumist tänapäevasemaks

«Inimene, kes koges vabadust ja täiel määral nautis oma õigusi tõelise kodanikuna, ei naase piiravate eeskirjade ja kehtestatud dogmade videvikku.» (Andrei Kozõrev, «Russia and Human Rights.» Slavic Review 51 (2): 288)

Juba 18 aastat järjest on Venemaal võimul olnud samad tegelased. Eelnevate valimiste tulemused näitavad, et rahvas on suurriigi eestvedajate tööga näiliselt ülimalt rahul. Vaatamata madalale valimisaktiivsusele sai Ühtne Venemaa möödunud aastal 76-protsendise toetusega 343 kohta riigiduumas. 2012. aastal sai ülekaaluka 64-protsendise toetusega presidendiks taas Vladimir Putin.

Tänaseks on toimunud Venemaa sise- ja välispoliitikas mitu olulist sündmust, mis on mõjutanud nii riigisisest elu kui ka seeläbi rahva meeleolu. Märtsis ja juunis toimunud üleriigiliste miitingute taustal tundub, et vähemuses olev võimukriitiline elanikkond on aktiveerumas. «Dissidentide» meeleolud on võimuvastased ja nad taotlevad võimuvahetust. Mis aga sunnib inimesi avaldama meelt võimu vastu ja millised muutused on oodatud?

Maailma jaoks tavaline trend kerkib esile ka Venemaal – sotsiaalmajanduslik tase on langemas ja rahva rahulolematus võimu suhtes on tõusmas. Nafta hinnalangus ja lääneriikide sanktsioonid põhjustasid rubla odavnemist ja muutusi elustandardites: ligikaudu 20 miljonit venelast elab vaesuses. Samal ajal on miinimumpalga ja elukalliduse vahel suur lõhe.

Toidupood Venemaal / Scanpix

Olukorra stabiliseerimiseks mõtleb valitsus välja ebapopulaarseid reforme. Näiteks korjab juba pikemat aega töös olnud maksusüsteem Platon lisamaksu veokijuhtidelt (üks põhjustest, miks keskmine toidukorv on kallinenud), et teha lõpuks maanteed korda. See muudatus põhjustas proteste veokijuhtide seas ja nii mõnigi avaldas tööseisakuga meelt selle vastu. Võimu vastu meelestatud kodanikud spekuleerivad, et taolised seadused on seotud korruptsiooniga.

Tõsi see on, et enamik ainult riigimeediat tarbivad inimesed, ei suuda seostada elatustaseme halvenemist poliitilise suunaga. Julgen väita, et seevastu enamik meeleavaldajatest tarbib alternatiivallikaid. Kuigi mõttekoda Freedom House tunnistas interneti Venemaal «osaliselt vabaks», annab televisiooni langev populaarsus põhjust loota, et meediaväli on rikastumas just tänu internetile.

Maksusüsteemi vastu protestivad Vene veokijuhid / Scanpix

Kruvide kinnikeeramine või võitlus ekstremismiga?

On põhjust arvata, et need kaks käivad käsikäes. Nii sai tuntud videoblogija Ruslan Sokolovski 3,5 aastat tingimisi vangistust, sest solvas oma videotega usklike tundeid. Jehoova tunnistajad on mõistetud Venemaal ekstremistideks, nende tegevus ja jumalateenistused on nüüdseks keelatud. Rahalisi trahve või tingimisi karistusi on saanud ka inimesed, kes väidetavalt õhutasid separatismi või riigipööret, avaldades meelt sotsiaalmeedias ning jagades pilte, luuletusi ja blogipostitusi.

Eriti märkimisväärsed on süüdistused Ukraina kontekstis. Siinkohal süüdistatakse neid, kes keelduvad tunnustamast Krimmi Venemaa territooriumina ja avaldavad meelt selle vastu.

Inimesed ei ole rahul ekstremismivastase seadusega eelkõige selle ebamäärasuse tõttu. Kodanikud täpselt ei tea, millised tegevused või ütlused on seaduse järgi äärmuslikud. Paljud süüdistused on rahva silmis ebaõiglased. See on viinud omakorda inimesed protestima. Online-petitsioon seaduse tühistamiseks korjas vajalikud 100 000 allkirja, kuid valitsus lükkas selle tagasi. Võimukriitilised allikad on nimetanud mainitud seadust ebainimlikuks. Nende arvates see ei enneta terrorismi (ametlik seaduse eesmärk), vaid pigem õhutab seda, toodab inimestes viha võimuorganite vastu.