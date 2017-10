Ravel Reiljan: eakad alleepuud on Eestis halvas seisukorras

Kas alati on mõtet jätkata?

Ei ole.

Kui vähemalt kaks sõltumatut eksperti on hinnanud allee juba liiga ohtlikuks või enam mitte elujõuliseks, siis on aeg edasi liikuda, allee likvideerida, pinnas välja vahetada ja uued taimed asemele istutada.

Vaheleistutust pole mõtet teha – see on võimalik vaid väheste liikidega, kuid üldjuhul ei too see oodatud efekti - lisaks - allee mõte on kasutada ühesuguseid ning ühevanuseid taimi.

Üldiselt on inimestel arusaam, et halvas seisundis on alleed, mis on olnud kaua aega hooldamata, kuid see pole siiski päris nõnda.

Tegelikkuses olen üle Eesti erinevaid alleesid uurides jõudnud arusaamale, et hooletusse jäetud eakad alleed on tervisliku seisundi poolest tunduvalt paremas seisus kui paljud hiljuti hooldatud alleed.

Miks?

Looduslikult end nii öelda «isehooldavad» alleed saavad endaga edukalt hakkama, kuna puul ei ole tarvis ühtegi korralikku jämedat oksa või haru enda küljest ära heita.

See vajadus tekib alal, kus toimub inimtegevus ja sellega seoses oht rahalise või tervisliku kahju tekkeni – see vajadus ei teki puul, vaid inimesel ja inimesel tekib see vajadus tavaliselt mitte siis kui oks või haru on veel piisavalt väike, et seda ohutult (puule ohutult) likvideerida, vaid siis, kui selle läbimõõt on juba suur ning oks või haru «tundub» ohtlik või segab näiteks elektriliine või liiklust.

Nii tekitataksegi suuri lõikehaavu – ning kümneid aastaid hiljem imestatakse, miks see puu murdus, rebenes või tormiga maha vajus.

Ehk siis: loo mõte ja võti peitub teadmistes.

Kui need, kes otsustavad, mida, millal, kuidas ning kui suures mahus lõigata, on oma otsuste tagajärgedest teadlikud, siis on loota, et olukord muutub paremaks, kuid kui mitte, siis muutub olukord halvemaks.