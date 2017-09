Katarina Pudrik Kataloonia referendumist: miskit on valesti, kui rahvahääletust nimetatakse seaduse rikkumiseks

Tahaks loota, seda eriti Eesti kodanikuna, et vastus on «ei pea». Muidugi see küsimus on laiem kui konkreetne Kataloonia juhtum. Teisiti võib legitiimsust demokraatia kontekstis mõista kui «rahva usk, et olemasolev valitud valitsus järgib demokraatlike printsiipe oma tegevustes ning seeläbi annab aru rahvale» (Roger Charlton). Siinkohal on fookuses rahvas ja rahva tahe.

Küsimus ei ole niivõrd iseseisvumises kui referendumis

Viimased valimised on selgelt toonitanud rahva tahet – 2015. aasta valimistel Junts pel Si ning Candidatura d'Unitat Popular (CUP), kelle valimiskampaanias oli selgelt öeldud, et hääletades nende eest hääletatakse iseseisvumise eest, võitsid 48 protsenti. See võib tunduda veider, alla poole ju, kuidas see saab väljendada enamuse tahet? Siin tasub vaadata laiemat pilti, arvestades teiste parteide ideoloogilise seisukohaga.

Kõvahäälselt iseseisvumise poolt astusid välja Junts pel Si ja CUP, saades kokku 72 kohta Kataloonia parlamendis. Iseseisvumise vastu aga olid kolm parteid: Ciudadanos (C’s), Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE), Partit Popular de Catalunya (PP), kes kokku võitsid 52 kohta. Olemas oli aga ka kolmas, neutraalne osapool: Catalunya Sí que es Pot (CSQP), Kataloonia enesemääratlusõigust toetav allianss, mis sai 11 kohta. Siinkohal tasub mainida, et rahva enesemääratlusõigust toetaval parteil on üsna huvitav seisukoht – nad on referendumi poolt, kuid iseseisvumise vastu, toonitades, et kavatsevad agiteerida Ei-poole eest.

Mida see meile ütleb? Esmalt seda, et küsimus ei ole niivõrd iseseisvumises kui referendumis, kuigi esimest pooldab samuti üsna suur hulk inimesi. Selle läbiviimist peab vajalikuks kolm parteid kuuest. Rahvaküsitlused näitavad sama referendumit pooldavat tendentsi: Metroscopia/El País septembri küsitlus näitab, et 82 protsenti küsitletud katalaanidest arvavad, et seaduslik referendum oleks parim lahendus. Opinòmetre/Ara septembri küsitluse järgi 70 protsenti vastanutest mainis, et läheb kindlasti hääletama.

Teisisõnu, isegi kui ei taheta Kataloonia vabariiki tulevikus, tahetakse ikkagi, et rahvahääletus toimuks. Rahvas nõuab õigust enda tuleviku üle otsustada ja üsna kindlalt suudaks katalaanid omavahel Kataloonia vabariigi küsimuse ka lahendatud. Kui neil oleks selline võimalus.

Hispaania-meelsed katalaanid meelt avaldamas / Scanpix

Loomulikult eelmainitud andmed olid kogutud enne Hispaania aktiivset sekkumist regiooni. Viimasel võib pikemas perspektiivis olla vastupidine efekt – inimesed, kes algselt olid neutraalsed või koguni vastu, nüüd on rohkem motiveeritud hääletama. Selles osas on Madridi hoiatanud isegi iseseisvumise küsimuses neutraalne Barcelona linnapea Ada Colau, kelle arvates on Rajoy strateegia represseeriv.

Tuletagem meelde, et kõrgeima võimu kandja on rahvas. Ainult rahvas võib otsustada oma saatuse üle. Rahva hääle kuulda võtmine on iga võimu kohustus, mitte valimiseelne meelelahutus.

Katalaanid soovivad kasutada enda õigust otsustada oma tuleviku üle, avaldada arvamust, toogu see kauaoodatud iseseisvust või ükskõik mida muud. Nad ei ole väikerahvast ohvriannid, mida võib suure rahva altaril veristada, võttes neilt õiguse oma tahet kuuldavaks teha.

Miskit on valesti, kui rahva vabadust võrreldakse kimääriga.

Miskit on valesti, kui rahvahääletust nimetatakse seaduse rikkumiseks.

Miskit on valesti, kui demokraatia on käeraudades.

Katarina Pudrik on Uppsala Ülikooli politoloogia magistritudeng, kes spetsialiseerub etnilistele rahvusvähemustele. Ta on tegelenud Kataloonia iseseisvumisliikumise teemaga alates 2014. aastast akadeemilise huvi tõttu.