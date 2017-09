Leho Laul: milllal on mõte valmis väljaütlemiseks?

Selleks, et pääseda laviini alla jäämisest, mida on järgnevaga täpselt mõeldud, peaksin ehk kirjutama kaks korda pikema teksti teemal, mida ma ei taha sellega öelda.

Küll aga võtan riski ja panustan, et mõte oleks piisavalt viimistletud, et ma ei peaks kõiki väikeses kirjas tingimusi, millele see tekst vastab ning ei vasta, üles lugema. Kõigil on õigus teha mis tahes väljaütlemisest omad järeldused, neid argumenteerida ja kui vaja, siis neid ka deklameerida, lindistada, meedias levitada, vanaisale lugemiseks 72-suuruses kirjas välja printida, kivisse raiuda ja mida iganes muud.

Teen seda siin, minu jaoks kõige vähem kallutatumas vormis, lootmata teenida midagi. Ei raha, võimu ega au. Võib-olla ma tahan lihtsalt kirjutada, sest mul ei ole mitte midagi muud teha. Okei?

Järelduste tegemine puuduliku informatsiooni põhjal on inimese aju loomulik muster. See on üks mehhanisme, mis aitab täita tema kõige suuremat missiooni – hoida keha elus. Mida aga võiksime endalt küsida, on see, millal on mõte valmis ehk millal kaitseme mingi järelduse tegemisega oma organismi suremise eest.

On täiesti loogiline, et kõndides hilisel õhtutunnil mööda pimedat tänavat ja kuuldes krõbinat, teeme oletusi selle kohta, mis oht meid võib varitseda. Kui me ei jõua kiiresti otsusele, mis see on, tahame sammu kiirendada, et ennast võimalikust hädaohust päästa.

Kuid millisest ohust üritame end päästa siis, kui teeme sarnaseid oletusi inimeste käitumis- või mõtlemisviiside kohta minevikus ja projitseerime neid tulevikku? Selle tekstiga siin üritan päästa muuhulgas osakest ennast ja kui õnneks läheb, siis murdosa Eestist.

Tahan siinkohal rääkida mõnest natuke kriipivast teemast, mis on seotud kas otseselt või kaudselt rutakate järelduste tegemisega vales kohas või valel ajal. Kõige tuntum nendest loogikavigadest on vististi post hoc ergo propter hoc, teisisõnu «kuna sündmus B toimus pärast sündmust A, pidi sündmus A olema sündmuse B põhjustajaks».

Kausaalsuse omistamine olukorras, kus tegu on vaid (nõrga) korellatsiooniga, on ohtlik. Lihtsustatult on tegu järeldustesse hüppamisega, kontrollimata fakte. Kui faktid on hägused, peaks vähemalt korraks andma aega atra seada.

Kui oleksin nüüd tõesti tänaval ja relvitut mind varitseks lõrisev, nädalaid söömata lõvi, võtaks mu aju automaatselt üle kõik muud soovunelmatega seotud mõtted, nagu «huvitav, mida ma nädalavahetusel teen» või «millises kalendrikuus ma ei joo», ja paneks kogu minu energia minu kõige elupäästvamatesse kehaosadesse – jalgadesse. See on piisavalt hea, kuid ei pruugi olla parim. Ma ei saa sinna peaaegu midagi parata, sest tol hetkel ei pruugi ma teada, mis oleks antud olukorras kõige parem käitumisviis. Isegi kui ma teaks, et see varitseja on lõrisev lõvi, ei suudaks ma ehk siiski millegi parema peale tulla. Ergo, see võib olla parim lahendus halvimatest, aga veel kord, ma ei saa kuidagi kindel olla, et see on halvim või parim.