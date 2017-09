Margus Mihkels: lolluse võidukäik

Näe, seal nad ongi! Vastsetes univormides Tallinna munitsipaalpolitseinikud on oma uutes värvides tehaselõhnalise patrullauto parkinud bussipeatusesse ning ootavad järgmist liinibussi, et seaduse täie rangusega nuhelda mõnd jumalavallatut, kes on hommikuuimase peaga jätnud oma rohelise kaardikese validaatori kõikenägevale silmale näitamata.