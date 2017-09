Õpetajate Lehes sel reedel: vasakäärmus võitlustules

Kas saiake koolipuhvetis on varsti kurjast?

Sotsiaalministeerium on saatnud kooskõlastusringile rahvatervise seaduse eelnõu, mille jõustumisel keelatakse koolipuhvetites 2019. aastast madala toiteväärtuse ja kõrge energiasisaldusega toit. Õpetajate Leht külastas koolisööklaid ja kuulis õpilastega vesteldes, et noored mõtlevad suhu pistetavale rohkem, kui arvata võiks.

Vasakäärmus võitlustules

«Kui keegi oleks Marju Lauristini ette peegli pannud, oleks ta võib-olla märganud, et rääkides «äärmustest» kõneleb ta põhiliselt iseenda grupeeringust ehk sotsiaaldemokraatidest,» kirjutab Kaarel Tarand.

Kultuurisündmus

Sügis toob palju värvikaid kontserdi-, teatri-, kino- ja muuseumielamusi. Ära maga maha!

Ülikooli õppima juba neljandas klassis

Tallinna ülikool pakub juba teist aastat kooliõpilastele lõimitud aineõpetusel põhinevaid projektipäevi. Projektipäeval saavad õpetajad ja õpilased ühise kogemuse, et õppida ja õpetada saab ka teistmoodi, ehk kui ülesanded on tähenduslikud ja põnevad, siis õppija tihti ei tajugi, et õpib. Pea kõikide projektipäevade lõpus on õpilased küsinud, miks nad kogu aeg niimoodi ei õpi.

Miks ootab tööturg ettevõtlikke noori?

«Ettevõtlikud noored on meie tulevik kõige otsesemas ja paremas mõttes. Sellepärast on väga oluline panustada nende ettevõtlikkuse arendamisse juba nii varajases eas kui võimalik,» leiab Eesti kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Palts.

Mailis Reps: «Rahuloluks on põhjust»

Eelarveliste väljaminekute mahu poolest on haridusvaldkond kolmandal kohal koos sotsiaal- ja tervishoiu valdkonnaga. Hariduses ja teaduses saavad järgmisel aastal korraliku rahastuse just need alad, kus seni on king kõige enam pigistanud.

Mälestusmärk Kadrioru rannal

Juba 115 aastat kõrgub Kadrioru kaldapealsel pilkupüüdev mälestusmärk tormisel merel koos meeskonnaga hukkunud soomuslaevale Russalka. Allveearheoloog Vello Mäss kirjutab, et Russalkast kaunimat mälestusmärki hukkunud meremeestele ei olevat ka võõrail mail palju käinud inimesed kusagil näinud.