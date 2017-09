Vastulause: Veskimägi eksitab avalikkust – Elektrilevi omandisuhe ei pärsi Eesti elektrituru arengut

Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi väitis Postimehes ilmunud arvamusloos, et neutraalse energiaturu huvides oleks eraldada Elektrilevi Eesti Energiast. Jaotusvõrguettevõtte Elektrilevi teenuse hinda reguleerib aga seadus ja võrdse kohtlemise põhimõtetel ajab järge Konkurentsiamet.

Seega Elektrilevi ja Eesti Energia omandisuhe ei saagi mängida rolli energiaturu neutraalsuses, veel vähem on see argument kõige olulisema, lõpptarbijale kvaliteetse võrguteenuse pakkumise kontekstis.

Elektrilevi on viimase viie aastaga suuresti tänu tarkvõrgu lahendustele revolutsiooniliselt parandanud Eesti elektrivõrku. Keskmine elektrikatkestuse aeg majapidamise kohta on viie aastaga vähenenud enam kui kaks korda. Nutikal võrgul põhinevad lahendused toovad ka kliendimugavust ja kulusäästu – selle ilmekaks näiteks on ligi 630 000 kaugloetavat arvestit, mille paigaldamisega sai elektrinäitude teatamisest ajalugu, vähenesid kaks korda kliendipöördumised ja kahanesid 30% võrra elektrivõrgu kaod.

Meie soov on pakkuda kvaliteetset ja ajaga kaasaskäivat teenust, mis kasutab kiiresti arenevat tehnoloogiat. Teenust, mis arendaks majandust ja tagaks kodudes eluks vajaliku elektriühenduse. Tänaseni oleme seda ülesannet edukalt täitnud iseseisva jaotusvõrguettevõtjana, Eesti Energia kontserni kuuluvana.

Eestis on üle 30 erineva jaotusvõrguettevõtte, Elektrilevi neist suurim. Nad kõik tegutsevad oma piirkonnas monopoolses seisundis, kuna samasse kohta mitut võrku ehitada ei ole majanduslikult otstarbekas. Avatud elektriturul on võrguettevõtte tegevus rangelt seadusega reguleeritud ja Konkurentsiameti järelevalve all, mis tagab tarbijale põhjendatud hinnaga teenuse sõltumata võrguettevõtte omandivormist.

Elektrilevi on seejuures ainus jaotusvõrguettevõte Eestis, kellel on üle 100 000 kliendi. Vastavalt elektrituruseadusele tähendab see aga meie jaoks rangemat kontrolli ja täiendavaid piiranguid, muu hulgas ka seda, et me ei tohi erinevalt teistest jaotusvõrguettevõtetest elektrit müüa ega toota.

Turuosaliste (müüjad, tootjad, kliendid) võrdse kohtlemise tagamiseks ja konfidentsiaalsuskohustuse täitmiseks on kehtestatud reeglid andmekasutusele. Kehtestatud reeglid ja järelevalve välistavad olukorra, kus Eesti Energia saaks mingilgi moel teiste energiamüüjate ees eelise suhtes Elektrileviga.

Veskimägi puudutas oma arvamusloos ka võimalikku Eleringi ja Elektrilevi ühendamist, kuna nendel ettevõtetel olevat täpselt ühesugune ärimudel. Meie aga leiame, et põhivõrguettevõtja ülesanded on väga spetsiifilised ja eraldiseisvad jaotusvõrguettevõtja tegevusest.

Elering toimib Eesti elektrisüsteemi operaatorina, kelle ülesandeks on planeerida talitlust ja juhtida süsteemi koos piiriüleste ühendustega. Elektrilevi ülesanne on aga tuua elekter sadade tuhandete Eesti lõpptarbijateni.

Euroopa elektri siseturu direktiiv ning meie elektrituruseadus eristab põhi- ja jaotusvõrguettevõtjaid oluliselt erinevate rollide täitjatena ning Euroopas ei ole levinud praktika, et need erinevad funktsioonid oleksid viidud ühe ettevõtte koosseisu. Eesti elektrituruseaduses on sätestatud põhimõte, et põhivõrguettevõtja ei või samal ajal olla jaotusvõrguettevõtja.

Veskimägi väidab, et Eesti Energia ja Elektrilevi vahel ei tohi olla mingisugust sünergiat. Arusaamatuks aga jääb, miks peaks see sünergia tingimata väljenduma teiste osapoolte ebavõrdses kohtlemises. Tugev vertikaalselt integreeritud energiaettevõte, kui ta täidab kõiki tegevusalade eristamine nõudeid, on Eesti ja Euroopa õigusruumis aktsepteeritav ning teistes riikides levinud.

Ja sünergiat ehk koostööd parima lõpptulemuse nimel otsib Elektrilevi kõikide partnerite puhul, kaasa arvatud Eleringiga.