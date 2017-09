Nädal karikatuuris: visa hing Merkel, rahaudu, sõnasõjad

ESMASPÄEV 25.09

Merkelit ei kanguta ükski vägi?

Päeva karikatuur 25.09 / Karikatuur: Urmas Nemvalts

TEISIPÄEV, 26.09

Tallinnas on kombeks ummikud tänavatel ja linnakodanike postkastides.

Päeva karikatuur 26.09 / Karikatuur: Urmas Nemvalts

KOLMAPÄEV, 27.09

Lipod, mupod ja muud munitsipaalimed on Ühistupangaga võrreldes kui läbipaistvuse etalon.

Päeva karikatuur 27.09. / Urmas Nemvalts

NELJAPÄEV, 28.09

Raha on vähe ja elu närune, naine vingub ning ülemus on värdjas. Leidkem siis vähemalt lohutust sellest, et andume ihu ja hingega ideoloogilisele tõekuulutusele! Välistoimetaja Juhan Mellik vaatleb avalike sõnasõdade anatoomiat.

Päeva karikatuur 28.09 / Urmas Nemvalts

REEDE, 29.09

Euroopa tähtsad kogunevad Tallinna.

Päeva karikatuur 29.09 / Urmas Nemvalts

LAUPÄEV, 30.09

Poliitikud pole ainsad, kes luiskama kipuvad.