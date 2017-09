Juhtkiri: Eesti ehitab võõrtööliste kätega

Enne järgneva juurde asumist olgu öeldud, et riigikogu peab praegustes oludes kindlasti valitsuse ehitusunistused väga kriitilise pilguga üle vaatama. Samal ajal kui erasektor loob, lehvitab ja vaevleb üksiti tööjõupuuduse käes, on valitsussektoril mõistlik lükata edasi ehitusplaane, mida pole vältimatult vaja nüüd ja kohe ette võtta.

Nende plaanide juurde saab valitsussektor tagasi tulla siis, kui erasektori nõudlus ehitamise järele väheneb. See pehmendaks majandustsükli mõju nii meie oma ehitustöölistele kui ka -ettevõtjatele. Eelmise buumi ja kriisi kogemus võiks meil siiski meeles püsida.

Tänase lehe põhjalik reportaaž kolme ametkonna ühishaarangust (milline kole nimi!) ehitusplatsil on värvikas. Kontrolli on mõistagi vaja selleks, et ehitusturul kehtiksid kõigile ühetaolised reeglid ja neist mööda nihverdajad, maksu- ja muidu petturid ei saaks eelist ausate ettevõtjate ees.

Eesti oma ehitajaid tõmbab endiselt töö Soomes, Rootsis ja mujalgi, kus palgatase on meie omast kõrgem. Tagasitulijaid on, aga üldiselt töötab tööjõupump ikkagi vaesemate riikide poolt rikkamate suunas. Siinsed ehitusplatsid tunduvad aga marjamaana ukrainlastele, valgevenelastele, moldovalastele ja teistele Euroopa Liidu mõistes kolmandate riikide ehitustöölistele. Seejuures on need valdavalt tublid oskajad mehed, kes ei põlga rasket tööd.

Lisaks kontrollimise üle arutlemisele tuleb ka küsida, kas meie oma reeglites on midagi, mida oleks karmistamise asemel mõistlik hoopis liberaliseerida. Kas pole kahepalgeline hoida formaalselt kinni karmidest reeglitest ja kvootidest, kui nende täitmist tegelikkuses tagada ei suudeta? Kas poleks siiski parem, kui Poola kaudu kolmandate riikide ehitustööliste sisse nihverdamise asemel oleksid sirgjoonelised võimalused neid inimesi siia kutsuda ning üksiti oleks nende Eestis viibimine meie parema kontrolli all?

Euroopa Liidu tasemel küsimus on see, kas ja kuidas nende inimeste üle arvet peetakse ning kuidas koheldakse viisareegleid rikkunuid. Poolas välja antud pikaajaliste viisade tühistamine on keeruline, Eesti neid tühistada ei saa. Trahvid aga mõjuvad neile, kes need reaalselt ära maksavad, selmet järgmisel päeval illegaalset töötamist jätkata – kuni järgmise kontrolli ja trahvini.

Vaja on mõistuspäraseid, toimivaid lahendusi, mis ei koormaks ausaid ettevõtjaid ülemäärase bürokraatiaga.