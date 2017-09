Postimees 1930. aastal: kääridega! Kärpimised riigieelarve koostamisel

Asutuste juhtidele on antud käsk eelarvet nii ja nii mitme miljoni võrra vähendada, ilma et enne oleks kaalutud, mille arvel seda teha. Mitu riigiasutust on jõudnud otsusele, et ettekirjutatud ulatuses kärpimist ette võtta on võimalik ainult ametnikkude palkade vähendamise teel.

Riigiametnikkude peres on see suurt ärevust esile kutsunud, kuna palkade vähendamise kavatsuse ajal leivahinda tunduvalt tõsta tahetakse. Mõnes riigiasutuses võetakse ette ka koosseisude koondamist.

Peale selle on kavatsus pensionide alal riigi kulusid vähendada. Tahetakse kaitseväelaste pensionimäärasid ühtlustada riigiteenijate omaga ja selleks kindlaks määrata pensioni ülemmäär.

Peale selle on vastavates ringkondades kõne all olnud ka riigiteenijate pensionimäärade vähendamine.

29.09.1930