Martin Noorkõiv: Eesti liigub aina rohkem alistuvale mõttemallile lähemale

Eelmisel nädalal käis siinsamas saalis arutelu demokraatia üle. Ma olen tugevalt seda meelt, et arutelud demokraatia ja arutelud kodanikuühiskonna üle on omavahel tugevalt põimunud ning mul on väga hea meel, et selles arutelus see ka tõstatati. Kusjuures olen üks inimesi, kes selle istungi stenogrammi üleni läbi luges. See oli väga põnev lugemine. Ma loodan omalt poolt, et täna, kui me räägime siin kodanikuühiskonnast, siis me räägime ikkagi laiemalt demokraatiast, seepärast ma tahaksin täna alustada veidi – või tegelikult, kui aus olla, siis väga palju – laiemate teemadega ning teha üsna laiu pintslitõmbeid ja, paratamatult, ehk ka liiga julgeid üldistusi. Kuid ma loodan, et te olete nõus kaasa tulema sellisele väiksele rännakule, hoolimata mõnest eksisammust teekonna jooksul.

Me vaatame inimestena maailma ja märkame teatud trende, teatud mustreid. Ma arvan, et see on üks kõige inimlikumaid asju üldse. Me näeme majandusjõude muutmas maailma, me näeme tehnoloogilist arengut, keskkonnamuutusi, me näeme geopoliitilisi muutumisi, näeme poliitilisi ja sotsiaalseid muutumisi. Küsimus on, kuidas me reageerime neile muutustele, kui me neid näeme. Milliseid järeldusi me teeme, kui me neid muutusi näeme? Ma arvan, et see on üks ajaloo kõige olulisemaid küsimusi üldse. Selle reaktsiooni järgi, kuidas me reageerime, saab eristada kahte radikaalset erinevat maailmavaadet: üht, mis tõstab alistunult käed üles ja ütleb, et me ei saa midagi teha, ja teist, mis arvab vastupidi, et kõik on ja peakski olema inimese raudse kontrolli all. Mõlemad on oma äärmuslikes vormides minu meelest ekslikud. Õnneks paistab maailmas igal ajahetkel valitsevat mingisugune tasakaal nende kahe vahel, kuid aeg-ajalt satub inimkond või mingi osa sellest kuidagi keskpunktist kaugemale, mõnikord isegi väga kaugele.

Näiteks, valgustusajastul hakati tõesti uskuma, et inimene ongi kõikvõimas, et inimene suudab muuta ja kontrollida kõike, et maailm on üks masin ja meie võiksime olla selle operaatorid, justkui jumalatena, unustades igasuguse intellektuaalse tagasihoidlikkuse. Ja teistel kordadel, näiteks mõnel keskaja perioodil, on inimese vastutus oma olukorra eest jällegi täielikult ära antud, on peaaegu unustatud vaba tahe. Mõlemad äärmused võivad olla üsna ohtlikud. Esimesed on ajalooliselt viinud äärmuslike sotsiaalsete eksperimentide ja sõdadeni –Eestis oleme üht sellist kogenud nõukogude okupatsiooni ajal – ning teised on viinud majandusliku ja vaimse mandumiseni, tsivilisatsiooni lagunemiseni väiksemate ja metsikumate osadeni, nagu Rooma impeeriumi lagunemise järel.

Mina usun, et maailm on tõepoolest kohutavalt keeruline. Aga selles keerukuses võib tuvastada mitmeid mõjusaid trende ja suundumusi, mis väga tugevalt kujundavad eeltingimused sellele, mis üldse on võimalik maailmas teha. Kuid samal ajal ma usun ka inimese võimesse neid suundumusi märgata ja neile reageerida, isegi neid suunata. Näiteks valmistada end kaitsma või võtma ette samme negatiivsete mõjude vältimiseks, ning veelgi enam, ideaalis leidma ka viise, kuidas esialgu ohtlikena näivada trendid pöörata positiivseks arenguks. Ma usun, et tasakaal nende kahe vaate vahel on vajalikuks eeltingimuseks tervislikule ühiskonnale. Ma usun, et see olukord, kus me saavutame keskpunkti nende kahe maailmavaate vahel ühiskonnas, on see, kus ühiskond saab toimida tervislikult, kus saab toimuda demokraatia, kus saavad toimuda üldse sisukad arutelud ja kus nende arutelude järgi saab üldse teha põhjendatud otsuseid. Samuti ma usun – ja see on võib-olla täna selles kontekstis kõige olulisem –, et tugev kodanikuühiskond on vältimatuks eelduseks sellisele ühiskonnale, mis niimoodi toimida saab. Sest kodanikuühiskond, milles võimalikult paljud inimesed on aeg-ajalt aktiivses vastutust võtvas rollis, ise aktiivsed enda ja nende ümbritsevate inimeste eluolu parandamas, kuid samal ka selline kodanikuühiskond, mis suudab pehmendada ja vajadusel isegi pidurdada kiireid ja äärmuslikke muutusi.