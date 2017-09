Andres Ammas riigieelarvest: õnn tuli meie õuele ja õu sai õnne täis

Aktsiiside tõus naabritest suuremas tempos on rumal praktika, mis sobib ehk mõnele saareriigile, kes saab oma sadamaid efektiivselt kontrollida. Eesti peab Euroopa Liidu liikmena aga arvestama, et inimesed on liikumises vabad ja piirikaubandus on inimesele tagatud õigus. Rumal on süüdistada kaupmehi või ostjaid selles, et riiklikku lollust isiklikes huvides ära kasutatakse. Tasub tähele panna, et rahandusministeerium on juba oma kevadist prognoosi aktsiiside laekumise kohta tublisti korrigeerinud, ja valus tõde selgub siis, kui enne aktsiisitõusu varutud alkohol otsa saab.

Tulumaksuvaba miinimumi tõusu rõhutab valitsus uhkusega. Kahju, et koalitsioon ei mõistnud Vabaerakonna pakutud lahendust tõsta koos tulumaksuvaba miinimumi ja tulumaksumäära – siis poleks meeleheitlikke aktsiisitõuse vaja läinudki.

Kahjuks on lastesõbralikust poliitikast kõneleva valitsuse tulumaksureform perekonnavaenulik, sest abikaasade ühise maksuvaba tulu deklareerimise võimalus küll avalikkuse survel taastati, aga puudulikul kujul. Laste tulumaksuvaba miinimum on millegipärast jäetud Rõivase valitsuse tasemele.

Vabaerakonnal on parem idee. Laste kasvatamisega on seotud kulud ning iga lapsi kasvatav pere peaks saama alates esimesest lapsest maha arvata maksuvaba miinimumi. See suurendaks toimetulekut ja iseotsustamise võimalust perekonnas – saaks valida, kas mõlemad vanemad töötavad või töötab ainult üks kõrgema palgaga jne.

Vabadust tuleks tublisti juurde ning laste- ja sotsiaaltoetusi saaks üleüldse vähendada. See oleks lahendus, kui soovime ise hakkama saavat, mitte ülehooldatud ühiskonda.

Parteide raha vabaühendustele

Ja last but not least – erakondade rahastamise teemat ei tohi unustada. Eestis eraldatakse erakondadele Euroopa riikidest protsentuaalselt kõige rohkem raha. See on naeruväärne ja ülekohtune.

Vähemalt poole erakondadele eraldatavast rahast võiks kohe suunata näiteks vabaühenduste rahastamiseks. Aga miks mitte teha selle osa ulatuses kaasav eelarvemenetlus?

Kokkuvõtteks. Üks koalitsioonierakonna liider nimetas tuleva aasta eelarvet pealt siiruviiruliseks, seest kullakarvaliseks. Ei, pigem see mädaneb seest. Sellesse on viga programmeeritud. Laristamine tulevaste põlvkondade arvelt on suur patt.