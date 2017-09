Üliõpilased Rein Langile: käed tudengi rahakotist kaugemale!

Kuidas nüüd oligi - talendid riigist välja või koju?

Kuigi Lang toob välja, et tasuta hüvede teed ei käi maailma rikkamad ja õnnelikumad norralased, taanlased ega islandlased, on siiski nendes riikides võimalik omandada tasuta kõrgharidus. Sama nn hüve pakuvad ka Soome, Rootsi kui ka Saksamaa.

Spekuleerides olukorra üle, kus kõrghariduse omandamine Eestis muutub tasuliseks, on võimalik olukord, kus niigi hoogustunud välismaale õppima asumine muutub noorte seas veelgi populaarsemaks. Noored, kel keeled suus liiguvad mujale, kus kõrgharidus on tasuta ja parem elujärg kõrgema sissetuleku näol. Samal ajal väheneb eestikeelse kõrghariduse omandavate inimeste arv, mis viib olukorrani, kus on vajalik üle minna inglisekeelsele õppele ja teadusele. See seab ohtu põhiseaduses määratletud eesmärgi täitmise: tagada eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade.

Õppemaks suurendab sotsiaalset ebavõrdsust takistades kõigile võimekatel võrdset ligipääsu kõrgharidusele ning raskendab seeläbi kõrghariduse eesmärkide täitmist. Kõrgharidusse ei ole õige tuua lisaraha tudengite majandusliku koormuse suurendamise arvelt. Kui Eesti eesmärk on suurendada elanike hariduslikku kvalifikatsiooni, tõsta nende võimalusi iseseisvalt hakkamasaamiseks - tasuta kõrgharidus on selle üks eeldusi.

Seega ei ole motiveeritud õppejõudude ja kvaliteetse kõrghariduse tagamaks õppemaks, vaid parem olemasolevate ressursside planeerimine. Riigisisese erialade vahelise konkurentsi ja erialade dubleerimise vähendamisega, koostöö arendamise ettevõtlussektoriga ning kõrgharidusasutuste efektiivsema juhtimise tagamisega on meil võimalus leida raha ka konkurentsivõimelisemateks õppejõudude palkadeks.

Kas tasuta koolitoit on vajalik? Jah!

Kas gümnasistide ja kutsekoolide õppurite tasuta toitmine aastal 2017 on tõepoolest vajalik? Õpilased arvavad, et on, sest see tagab sooja toidu kõigile lastele koolipäeva jooksul. 18,6% alla 18-aastastest õpilastest jäävad kokkulepitud elatusmiinimumi piirist allapoole. See tähendab, et nende õpilaste ja ka teiste vaesemate perekondade laste seas võib olla neid, kelle jaoks on koolist saadav lõunasöök ainus soe toidukord päevas.

Koolitoidu kvaliteedi tõstmine on kahtlemata vajalik, kuid see ei tähenda, et toit peaks haridusasutuses olema õpilasele tasuline, pigem propageerida selle tasuta olekut kõikides kooliastmetes üle Eesti. Lisaks sellele, et tasuta soe lõunasöök võib olla suureks abiks teatud hulgale perekondadele, hoiab see mõneti ära koolis sotsiaalsete kihtide loomist, kus lõunasööki lubada saavad õpilased on ühes seltskonnas ning mitte lubada saavad õpilased teises.

Selle asemel, et nii olulise teema, nagu selleks on koolitoit, pealt kärpida, tuleks hoopistükkis suunata täna pilgud koolide juhtimise temaatikale ning hinnata, kui efektiivselt seda täna koolides tehakse ja kuidas oleks võimalik seda tulevikus vähema ressursiga teostada.

Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Eesti Õpilasesinduste Liit kutsuvad üles otsima juurpõhjuseid ja leidma uusi lahendusi. Raha on oluline vahend probleemide lahendamisel, kuid veelgi enam tuleb rakendada mõistlikku ja nutikat planeerimist.