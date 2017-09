Tõnu Lehtsaar: saatana sigidikud, valguse inglid, eeslid ja mökud ehk sildistamine konfliktis

On huvitav, et diagnoosi ei pruugita panna mitte ainult teisele osapoolele, vaid sildistamine võib laieneda ka osapoole enda sisse. Toimub n-ö parteisisene sildikleepimine. Põhjuseks on enda seast avaliku süüdlase otsimine. Endast ühiskonnas parema mulje jätmiseks heidetakse näiteks keegi omadest endi seast välja või tabatakse mingilt (tegelikult üldlevinud) pahateolt ja mõistetakse süüdi. Konfliktoloogias nimetatakse sellist pseudoenesepuhastust patriootide hukkamiseks.

Katarsise käigus võib toimuda ka lausa religioosne äratundmine. Sellisel juhul tunnetatakse teist osapoolt kui saatanat või tema loomingut. Tekib tunne, et kogu kurjus kehastub teises osapooles. Vastavalt tunnetatakse ennast valguse ingli, headuse, õilsameelsuse või tõe kehastusena. Teise kohta ilmuvad sõnad, sildid ja pildid, millel ilutseb vanasarvik ise.

Kõige karmimad sildid on need, mille puhul teine osapool ei ole enam inimene. Kui keegi on näiteks kõnts, saast, pask või jätis, siis tuleb see (mitte tema) minema rookida. Need sildid võivad saada hävitava käitumise õigustuseks. Hukkajad arvavad ennast tegevat pigem heategu.

Asiste siltide realiseerimisel kasutatakse heategevuslikke lauseid. Umbrohi juuritakse välja. Kõnts uhatakse minema. Rämps kogutakse ja saadetakse prügimäele. Ruum puhastatakse saastast. Tegijatele tundub, et uus ja puhas elu, kui neid, st seda enam ei ole, on oluliselt parem ja õilsam.

Seega liigutakse sildistamisel kirjeldavast hävitava poole. Alguses on soov heita varju, siis teha haiget ja lõpuks hävitada. Alati ei pruugi see areng olla strateegilise plaani tagajärg. Võib kergesti juhtuda, et mingist hetkest ei juhi meie enam konflikti, vaid konflikt juhib meid. Ühel hetkel me ei saa enam aru, mis toimub. See viib meid siltide mõju teema juurde.

Missugune on sildistamise mõju konfliktis?

Silt ei ole vaid märk, mida kasutame teise kohta. Sildistamisel on oma otsene mõju konflikti arengule. On võimalik rääkida sildi tegelikkusest võõranduvast mõjust ja sellest, et sildid eskaleerivad konflikti ja segavad osapooltel teineteisega läbi rääkida ning lahendust leida.

Silt võõrandub tegelikkusest esmalt seepärast, et silt väljendab eelarvamust teise osapoole suhtes. Eelarvamus aga tähendab seda, et me ei lähtu suhtlemisel sellest, kes teine tegelikult on, vaid oma suhtumisest ja hoiakutest. Näiteks, kui me teame enda arvates täpselt, et uus kolleeg on suli, siis on uue ausa kaastöölisega koostöö häiritud.

Üheks põhjuseks on asjaolu, et sildid hakkavad elama oma elu. Need ei ole enam kontrollitavad, vaid ringlevad pingelises suhteruumis ja võtavad üha uusi vorme. Selle asemel et püüda mõista teise osapoole vajadusi ja motiive, liigume vaid mööda teisele antavaid nimesid.

Silt eskaleerib konflikti kolme teguri kaudu. Need on põhiküsimuse mitmekesistumine, vastastikulisus ja lõpetatuse illusioon. Oleme ilmselt kõik kogenud kaugele arenenud konfliktides seda, et asi muutub üha segasemaks. Enam ei saa päris täpselt aru, mille üle või ümber sõda käib. Pidevalt tuleb juurde uusi teemasid ja tundepurskeid. Põhiküsimus ähmastub, valgub laiali, mitmekesistub.