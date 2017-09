Joonas Hellerma: sõnumid tuules

Selle asemel on kujundiloome, mille kunstilise tõmbejõu moodustab soorituste rõhutatud somaatilisus, mis pigem neelab ideaale kui sünnitab neid. «Kloun», «Kõnts» või «Ühtne Eesti» – head ja rahvusvaheliselt tunnustust leidnud lavastused, selgete ja ambitsioonikate kujunditega installatsioonid, mida kroonib terav ja irooniline eksistentsi- ja ühiskonnataju. Aga inimese vabastamine ahelaist pole ometi õnnestunud. Tiit Ojasoo «Ühtse Eesti» finaalis lausutud «Te olete vabad» juhatas sisse uue vabaduse, ent mitte südamesse graveeritud moraaliseaduse, vaid järgmiste kolisevate ahelate ja poliitiliste skandaalideni. Patukahetsuseks ja meelemuutuseks polnud keegi kusagil ruumi ette näinud. Aga iga kuritegu vajab lunastust.

Korruptsioon ei lahku näitelavalt tema nähtavaks muutmisega, see on ainult üks osa kogu vajaminevast sakramendist. Puudu on pihi ja andestuse ventiil. Nende puududes on uueneda raske. Kui uuenemisel üldse midagi töötab, siis pole see enamasti ei radikaalne revolutsioon ega tagurlik reaktsioon, kus Gordioni sõlmest püütakse ühes või teises suunas kirvemeetodil vabaneda. Keskteena saaks kujutleda ülesannet integreerida tume heledaga, patt lunastusega. Seda ühendust märgib mõiste teoloogiast ja psühholoogiast – μετάνοια (metanoia), mis tähendab meeleparandust ja meelemuutust. Aga millegi pärast lähevad inimesed pigem patukoormaga hauda, kui parandavad meelt.

Savisaar on jätkuvalt Savisaar, selles mõttes mängib ta teatri diagnostilise kõrgpilotaaži üle. Kõnts on jätkuvalt kõnts, ühtegi imelist mateeria muutumist pole näha olnud. Ühiskonnakriitika, hoolimata oma käredusest, ei juuruta patukahetsuse kaanonit. Seni, kuni uuenemise sakramendid puuduvad, ootab antiikne, paganlik tragöödia oma verdtarretavat tundi. Kui antiiksel kuningas Oidipusel pole mingit võimalust oma saatust vältida, siis kristlikku kultuuri toidab lootus, et saatuse vastuolulised jõud pole absoluutsed.

Vastastikuse aktsepteerimise aluseks on võime vigu üles tunnistada, nende eest vastutada, vajadusel vabandust paluda, aga loota seeläbi ka andeksandmist. See annab tuge haprale inimestevahelisele solidaarsusele, mis võiks ideaalis olla kõrgem erimeelsustest.

Hanna Arendt on tõdenud, et mistahes inimtegevuse kohta võib alati öelda: «Jumal, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad.» Inimene ei tea kunagi lõpuni, mis on tema tegude tagajärg. Just seepärast vajame Arendti arvates usaldust inimkonna vastu, inimsuse tunnustamist nii tema ilus kui ka inetuses. Tagamõtteks on siin usk, et inimese hinge on jäetud vabadus valida saatusele alistumise ja vabaduse vahel. Inimene saab endaga teha tööd, tal on pürgimise võimalus olenemata mistahes saatuse ettekäänetest, kõntsast või klounaadist. Kultuur on selles plaanis orienteeritud hingejõudude tundmaõppimisele, hea ja kurja vahelise kriitilise valiku tegemisele.

Just seepärast, kas ei tule nüüdne kurjusehoiatus juba liiga hilja, sest sõnad on juba liialt leigeks jäänud? Doominokivid Stefan Zweigi «Eilsest maailmast» on üles seatud ja esimesed kividki kukkunud? Kuidas me siis selleni jõudnud oleme?

Kurjad lilled eostatakse süütus tuulehoos. Looduse kõige vägevamad aktid on ühtlasi tema kõige salajasemad ja intiimsemad toimingud. See, milliseks on kujunenud eesti poliitilise avalikkuse retoorilised dominandid, häälestati üksjagu varem, kui nüüdsed stiihilised ja uskumatuna tunduvad «kurjuse aktid» tingimata järeldada lasevad. Õidepuhkemisele eelneb mitu faasi, kus iga kord oleks aednikul olnud oma võimalus kasve juhtida.