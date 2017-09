Jelena Skulskaja veste: rumal kardab karikatuuri, tark lipitsemist

Alles äsja tõi Konstantinos Arvanitakis Ateena muistses Herodes Atticuse Odeonis, Akropoli lõunanõlval asuval väga hästi säilinud teatris (pole küll antiikajal rajatud seedrist katust, aga ehe tähistaevas, kus võib näha siramas tähtigi, asendab seda täielikult), lavale Aristophanese «Rahu».

Esimest korda said inimesed seda komöödiat näha 421. aastal eKr ning sealtpeale on iga uue lavastusega muutunud ainult konkreetsed naljad – Aristophanese süžee ja luule pole sugugi vananenud.

«Rahu» on praegu aktuaalsem kui ei kunagi varem. Peategelane suundub taevasse keelitama jumalaid lõpetama venivat sõda ja looma maa peal heaolu, mida kehastavad kaks kaunitari, Pidustus ja Lõikus.

Aristophanest hüüti Ateenas lihtsalt Koomikuks – see oli auväärne nimetus. Just tema ajal võeti kasutusele punakaspruun mask, millest arenes hiljem edasi klouni, narri institutsioon, kel oli lubatud öelda tõtt otse näkku ka valitsejale, kes selle peale ei saanud solvuda, sest see oleks teda ennast alandanud. Aristophanes kirjutas ajal, mil Kreekas valitses piiramatu sõnavabadus ning irvitada võis kelle ja mille tahes üle. Näidenditegelastelgi olid tegelikkusest võetud nimed, et sihikule võetu ikka aru saaks, et jutt käib just temast.

Mitmes komöödias naeris Aristophanes välja hetkeks tähelennu teinud demagoogi, andetu väepealiku, aga ikkagi lakkamatult lahingusse kibeleva Kleoni. Kleon oli ühtlasi esimene poliitik, kes otsustas vahendeid valimata saavutada tsensuuri kehtestamise.

Meetodid ei olnud, muide, sugugi keerulised ja on kasutusel tänapäevani: ta keelitas teatris korra järele valvavaid ametnikke Aristophanest keppidega läbi peksma. Pärast seda ei söandanud enam keegi valmistada uue komöödia jaoks Kleoni maski ja ka näitlejad keeldusid teda kujutamast.

Aristophanes tõmbas ise Kleoni maski ette ja mängis poliitikut, sest kirjanikku võib küll keppidega peksta, vigaseks lüüa, alandada – aga hirmutada on teda koletult raske! Kleon andis Aristophanese kohtusse, see aga vastas süüdistustele nii suurepäraselt Homerose värsse tsiteerides, et käpardist väepealik kaotas kohtuasja.

«Rahus» suundub peategelane taevasse sitasitika kukil. Selles lennuaparaadis peegeldub sügav mõte, mille on ehk kõige paremini sõnastanud Aisopos: «Kedagi ei tasu põlata, sest keegi ei ole nii jõuetu, et ei suudaks solvamise eest kätte maksta.» Tema valmis saab armetu sitikas ülbest kotkast võitu.

Artikli alguses mainitud esietendusel olid kõik 4800 kohta välja müüdud. Ateenlased olid kohale tulnud lausa tervete peredega, võtnud isegi väikelapsed kaasa, ehkki Aristophanese naljad ei ole sugugi alati kõige ilukõnelisemad, vaid tihtipeale ropud ja jõhkrad, näitlejadki lippavad laval ringi palja tagumikuga, pantomiimid aga ei kajasta ainult Parthenoni friisidel kujutatut, vaid ka füüsilist armastust.

Etendus algas nagu Aristophaneselgi sitika toitmisega: näitlejad tantsivad kemmergute plastkaantega, veeretavad «ekskrementidest» kuulikesi, lumivalges sulgedest frakis sitikas aga keerab vaatajate poole taguotsa ja pajatab sõnniku väärtusest. Ja ei maksa midagi nina kirtsutada: kõik see, mis jääb vöökohast allapoole, on alati tekitanud kõige riskantsemaid nalju ja kutsunud esile kõige möirgavamaid naerupuhanguid.