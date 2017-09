Maarja Vaino: kõrgharidusteenus murrab rahvusteadusi

Hiljuti puhkes pahameel Tartu Ülikoolis asutatava mõtteloo professuuri venia legendi (avalik loeng, kus tulevane õppejõud tutvustab oma teadusteemat) ümber. See, et väidetavalt Eesti mõtteloole keskenduva eestikeelse professuuri tutvustav loeng peab olema ingliskeelne, mõjus kergelt absurdsena.

On hea, et eestikeelse teaduse üha süvenev hülgamine meie ülikoolides kriitilise valgusvihu alla sattus. Üldiselt elab akadeemiline maailm ju omaette. Ometi – just ülikoolides toimuv on otseselt seotud eesti kultuuri elujõulisusega. Ilma omakeelse teaduseta kahaneb eesti keele kasutusala radikaalselt ning eesti kultuur ei saa end enam lugeda kõrgkultuuriks.

Küsimus ei ole paaris avalikus loengus, vaid märksa laiemas probleemis. Üks osa sellest on omaksvõetud mõttemall, et (kõrg)hariduse andmine on teenuse osutamine.

Haridusturg

Kui veel hiljuti tundus väljend «teenus» haridusest rääkides kohatu, siis nüüd vist enam teisiti rääkida ei saagi. Paraku on nii, et kui haridusest saab teenus, hakkab olukorda reguleerima turg. Ja teadagi – meie oma rahvaarv on väike ning ülikoolil tuleb hakata turule meelitama välistudengeid. See toob omakorda kaasa vajaduse võõrkeelsete loengute ja õppejõudude järele. Pealtnäha on asi lausa uhke: ülikoolid on rahvusvahelised, mitmekeelsed! Mõne eriala vaatevinklist on just see edu mõõt, aga kindlasti ei teeni niisugune suundumus pikemas perspektiivis eestikeelse teaduse huve.

Ja teisest küljest – kui peab niikuinii õppima võõrkeeles, hakkavad eesti oma üliõpilased aina rohkem vaatama välismaal asuvaid kõrgkoole. On aga päris imelik, kui Eesti hariduspoliitika näeb vaeva selle nimel, et võimalikult palju noori läheks Eestist ära ja et eestikeelne kõrgharidus oleks nigelal tasemel.

Bürokratiseerunud ülikoolimasina jaoks on olulised arvud. Seal ei loe tudengi päritolu, vaid pearaha; ei loe hariduse sisu, vaid kirja saadud ainepunktid; ei loe erialane kirg, vaid väljastatud diplom. (Kurioosse näite, kuhu nii võib jõuda, pakkus äsja Euroakadeemia, millel politsei keelas tudengite sisseostmise.)

Tuleb tunnustada kõiki neid põhimõttekindlaid õppejõude, kes halbadele reformidele ning kehvadele oludele vaatamata ülikoolides pühendunult oma erialal tudengeid harivad.

Mis on rahvusteadused?

Rahvusteaduste seisukohast on selline rahvusvahelisele turule orienteeritud hoiak eriti nukker. Asutatav mõtteloo professuur, millele on eelnenud põhjalik seminaride periood, kuulub rahvusteaduste professuuride alla.

Olgu meenutatud, mis on rahvusteadused: need on Eesti ajaloo, rahvaluule, keele, kunsti (sealhulgas muusika, teatri ja kirjanduse) uurimisega tegelevad valdkonnad, millel on oluline roll ja mõju eestlaste identiteedile. Rahvusteaduste uuringud peavad tagama meie mälu ja kultuuri järjepidevuse ning ühenduse tänapäeva eesti kultuuriga.

Rahvusteaduste puhul on ilmne, et tegu ei saa olla valdavalt rahvusvahelistele tingimustele ja tulemustele keskenduva tegevusega. Meie oma ajaloo ja kultuuri spetsiifilised nüansid ja süvauurimused on nii või teisiti olulised ennekõike meile endale.

Meile võib olla tähtis uus vaatenurk Oskar Lutsu «Kevadele», ülejäänud maailma kirjandusteadlastele tõenäoliselt eriti mitte. Mõistagi peavad seesugused uurimused olema ennekõike eestikeelsed.