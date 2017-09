Juku-Kalle Raid: kui Linnuvabriku meestele ei maksa, tulevad Permi omad?

Mäletate, kuidas oli? Ma mäletan. Hämar 1990ndate algus, Gorba karsklus- ja kooperatiiviajastust polnud Eestis jõutud veel riigini. Nimelistelt - küll, ent ringi toimetas terve sootsium allilmategelasi, kes jaotasid territooriumi umbes nagu hulkuvad koerad: kus posti juures jalga tõsteti, seal ka «oma tuba ja luba» ära märgiti.

Plaksti! – meenuvad kohe Linnuvabriku ja Permi grupeeringud, aga eks neid oli muidugi rohkem. Ainsaks positiivseks märgiks võib pidada seda, et grupeeringuisse kuuluvad hulkuvad penid aegajalt vastastikku üksteist maha nottisid ning ka seda, et selle aja riigil oli tõsine tahtmine allmaailmast jagu saada.

Miks ma seda nüüd siis meenutan? Aga seepärast, et oma kummalisel ning veidi äraspidisel moel meenutab Linnuvabriku ja Permi kuttide jagelemist kõik see, millega tegelevad kohalike omavalitsuste valimiste eel meie lugupeetud parteid. Võta üks ja viska teist. Ikka nii, et üritatakse kodanikel – nagu kunagi jäätise- ja vahvliputkapidajatel – püksid püüli sõeluma ajada. Kui meile ei maksa, tulevad teised mehed – väga pahad! – ja kõmmutavad teie putka sodiks.

Kui meie poolt ei hääleta, pannakse linnas kinni ühistransport, koolid, lasteaiad, tänavad, pargid ning kehtestatakse komandanditund – või midagi umbes sihukest. Ja, eestlased! Ega teie enam oma keeles rääkida ei saa! Ja venelased! Teid küüditatakse Ruhnusse ära!

Täiesti tavaline valimisteeelne leksika.

Ning lisaks muidugi: nojah, eks meile on ikka altkäemaksu toodud, võim ja korruptsioon käivadki käsikäes (uskumatu, et sihukese sedastuse pillab tegevuses olev linnajuht!) – aga vaadake, nad on ikkagi tublid poisid, meie senise geniaalse juhtimise all on ju ehitatud ujula ja see linnapood ja teeaugu parandasime ära ja... – midagi oli veel? (Sõnaga, vankumatuks kangelasteoks kuulutataksekõik see, millega kodanikud linnavalitsusest niikuinii tegema peaksid, ilma igasuguse altkäemaksuta).

Ning lõppkokkuvõttes taandume Linnuvabriku ja Permi grupi jagelemisele, ehkki veidi teises kohas ja mõõtmes kui 25 aastat tagasi.

Eriti keskpärane oli – inimesena, kes pole kunagi ühtegi parteisse kuulunud – lugeda reformari Remo Holsmeri murelikku kraaksatust, et kui reformigrupeeringut ei toeta (Linnuvabrikule ei maksa), tulevad kesikud (Permi omad) ja vormistavad asja ära nii, et kõik pärast nutavad suuri kurbi pisaraid. Kusjuures, Remo kutsus üles just valimisliite mitte toetama, kaasparteidest polnud halli sõnagi. Jaa, just. Et kui annad hääle mõnele valimisliidule, on see kadunud.

Siinkohal tõstab normaalne inimene kübara, sõnab «Nägemist!» ja lahkub Linnuvabriku kontorist, sest ta teab väga hästi: töötava linna ja kultuuriruumi taga ei saa olla kunagi mingi partei, vaid aktiivsed ning mõistlikud inimesed. Ja suur osa neist ei taha mingil juhul ühtegi parteisse astuda, vaid lihtsalt oma kodukandi asju ajada nagu vabale kodanikule kohane.

Kas me tõesti usume, et kohaliku elu edendamisel määrab rolli see, kas asja juhivad reformarid, kesikud, sotsid või need teised? Muidugi mitte. Kohalikul tasandil ei tohiks parteipoliitikaga mingit pistmist olla, asjade toimepanekuks pole vaja mitte grupeeringupoliitikuid vaid spetsialiste. Et liiklust ei korraldaks piimaühistumees Taavi või lasteaedu ei aetaks poliitiliseks ärplemiseks, vaid palgatakse probleemiga tegelema probleemilahendusi õppinud inimene – hoolimata sellest, kas või millisesse parteigrupeeringusse too kuulub.