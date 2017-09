Andrei Kuzitškin: eesti vari Vene intriigis

Konflikt surematu võimu ihalemise ja enda surelikkuse, mida ju tõestab ka Nikolai II saatus, tunnetamise vahel ajab Putini vististi lausa hulluks ja hävitab igasuguse hingelise tasakaalu. Tundub, et selle peale on Putin nüüd otsustanud Nikolai II-le kätte maksta. Kreml tahab Venemaa viimast keisrit alandada ja seepärast rahastas ka filmi tema armusuhetest.

Punane väljak talvel / Scanpix

«Matilda» rahastamine

«Matilda» eelarve oli ligikaudu 21 miljonit eurot, mis on ühe Venemaa filmi kohta täiesti utoopiline. Projekti üks kaasautoreid, Vladislav Moskaljov, on öelnud, et linateos tehti raha eest, mida eraldas Gazprombankile alluv offshore-ettevõte pistise eest presidendi asjadevalitsejale Vladimir Kožinile.

Viimane oli nimelt aastail 2000–2014 Venemaa presidendi asjadevalitseja. Kožin tundis Putinit hästi juba sellest ajast, mil tulevane Kremli peremees töötas Peterburi linnavalitsuses.

Moskaljovi sõnul «Kožin valis otse minu nähes mingi numbri ja andis korralduse: «Kümme.» Seejärel saatis Gazprombank raha Küprosele ja offshore Tradescan Consultants Ltd (100 protsenti Gazprombankile kuuluv Küprose firma) kandis omakorda raha üle filmile. See on selline Kremli likviidne ühiskassa. Seda raha tagasi maksma ei pea. Sellest rahast maksti ka avanssi Utšitelile: kolm miljonit tema firmale Rok ja miljon dollarit sulas.»

Kui produtsendid otsustasid projekti käigus režissööri vahetada, sekkus kohe Putini isiklik sõber, nimekas dirigent Valeri Gergijev. Ta helistas produtsentidele ja sundis neid Utšiteli tagasi võtma.

Valeri Gergijev Süürias Palmyras / Scanpix

Cherchez la femme

Miks on Utšitel pälvinud nii kõrge soosingu? See on juba omaette uue filmi süžee: cherchez la femme! Kusjuures see naine on eesti päritolu.

Venemaa filmitäht, näitlejanna Julia Peresild, sündis 1984. aastal Pihkvas. Tema ema oli lasteaiakasvataja, isa Sergei Peresild – tema oligi eesti päritolu – linnas tuntud ikoonimaalija. Naine tutvus Utšiteliga filmi «Ääremaa» võtetel. Peagi sai Peresild Utšiteli «salanaine», kes sünnitas talle kaks tütart: Anna (2009) ja Maria (2012).

Praegu elab Peresild kõmuajakirjanduse andmete kohaselt koos Roman Abramovitšiga, kes uue armastuse nimel läks sel aastal lahku abikaasast Darja Žukovast.

Julia Peresild / Scanpix

Abramovitš kuulub ammusest ajast Putini sõprade lähimasse ringi, mistõttu Utšitel sattus sisuliselt samuti Venemaa presidendi «perekonda», kus teatavasti on sõprade vahel laialt levinud mitmesugused keerulised abieluvälised suhted.

Lisaks ei tasu tähelepanuta jätta asjaolugi, et Venemaal tuleb suure raha saajal tavapäraselt ajada asja föderaalse juurdlusbürooga, et kindlustada enda turvalisus ja pääs kohtuliku karistuse eest. Vastasel juhul rakendub kohe skeem: andke vaid inimene ette, küll tema vastu juba tõendeid leiab!

Võib pidada usutavaks, et Utšitel, kel on kõrged soosijad Kremlis, ei hakanud Venemaa tšekistidega raha jagama. Need aga ässitasidki siis nagu marukoera tema ja ta filmi kallale Poklonskaja. Aga see oli möödalask! Naisterahva kõik katsed keelata «Matildat» on ette mõistetud läbi kukkuma: Kreml lihtsalt ei luba Putinilt kallist mänguasja ära võtta.

Nii ma arvan ja teisiti ma ei saa.

Vene keelest eesti keelde ümber pannud Marek Laane

Andrei Kuzitškin on endine Venemaa riigiametnik, kellele on Eestis antud poliitiline varjupaik. Ta töötas kümme aastat Tomski oblasti valitsuses kommunikatsioonijuhina ning hiljem kuus aastat kultuuriameti juhatajana. Tal on magistrikraad bioloogias ja rahvusvahelistes suhetes. Praegu töötab ta vene keele õpetajana.