Edasi 1967. aastal: James Bond tegutseb Balti riikides

Bond on uimastusmürk. Ta näeb kena välja. Ta sõidab kiireimates sportautodes sama kindlalt kui kiirmootorpaatideski ja tal on ülesannete täitmiseks nii suuri summasid, et ta võib elada parimates luksushotellides ja anda suursuguse žestiga kelneritele suuri paberrahasid jootrahaks. Kõrgemad riigiametnikud võtavad ta aupaklikult vastu ja ainult tema saladuslikul luureülemal M-il on lubatud teda kritiseerida. Naised tahavad temaga kohe magada ja ta ei ütle neile kunagi ära. Ta tegutses seni eksootilises ümbruses: Kariibi merel, Istanbulis, nüüd aga juba ka Vilniuses, Riias ja Tallinnas.

Elegantses maskis sooritab Bond karistamatuid tegusid. Ta kakleb, suudleb, piinab, valetab, poksib, petab ja eelkõige tapab, tapab, tapab...Just siin dokumenteerib end ülesviksitud fašism. Tema sadism ja julmus on vajalikud «vaba maailma» alalhoidmiseks.

Missugune saab olema film «007 tegutseb Balti riikides» ei ole teada, aga võib arvata, et selles domineerib väärisfašism.

28.09.1967