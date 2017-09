Kristi Malmberg: paremliberaali raske valik

Seda vaid veidi vähem kui kaks aastat pärast tollase peaministri Taavi Rõivase aastalõpuintervjuud, milles reformierakondlasest valitsusjuht ütles konkreetselt, et EKRE pole salongikõlblik.

Nüüdseks, 2017. aasta sügiseks, on kõik muutunud. EKRE retoorika ei kriibi enam endisel kombel kõrva, sest oleme sellega harjunud. Üleüldine tuimastus ühiskonnas on tehtud ja sellega saavutatud ka vähemalt mingisugune salongikõlblikkus. Pealegi, märkimisväärsele hulgale Eesti inimestest meeldib seda sorti retoorika, nagu näitavad valimiseelistuse uuringud.

Mäletan veel aega, kui tundus võimatu, et Reformierakond teeks Keskerakonnaga koos valitsuse. Seda oleme nüüd näinud ja enam selline kooslus meid ei üllataks. Reformierakonna koalitsioon EKREga, esialgu kasvõi pealinna tasandil, aga praegu veel veidi puudutab. Mis seal ikka, läheb seegi üle.

Ainult et valimisotsuse langetamine on raskem kui kunagi varem. Inimesel, kes peab lugu üldistest humanistlikest väärtustest, usub võrdõiguslusse nii soolisel kui ka rassilisel tasapinnal, kuid samal ajal ei usu astmelisse tulumaksu ja muusse seda sorti ümberjagamisse, on praegu tühjad pihud. Tavapärase paremliberaali huve ei esinda selgelt enam keegi. Majanduslike vaadete poolest sobiva Reformierakonna flirt EKREga on paremliberaalile liig, inimlike väärtuste eest seisvate sotside majanduspoliitika aga ei sobi kuidagi.

Nii üritabki see õnnetu paremliberaal, kelle hääl on Reformierakonda aastaid võimul hoidnud, mõelda alternatiivsetele lahendustele. Kui IRL oleks veel Mart Laari nägu, siis oleks ju lihtne, aga ta kahjuks enam pole. Kuigi üks võimalus IRL muidugi on.

Üks põnev vastastikuse ärakasutamise projekt on Savisaare valimisliit koos Urmas Sõõrumaa ja Jüri Mõisaga, kuid selle tragikoomika on siiski liiga suur sellele liidule oma hääle andmiseks. Tõsiselt võetavatest tegijatest on veel Keskerakond, kelle käilakuju on nüüd Yana Toom. Küllap on ka Reformierakonna poliittehnoloogid analüüsinud, kas nende valija kannatab seekord välja pigem Yana Toomi või Martin Helme. Paistab, et viimane võitis. Mis pole ka ime, sest paremkonservatiivist Reformierakonna senine valija, keda näiteks ettevõtjate hulgas on parasjagu, rõõmustab kindlasti Reformi ja EKRE liidu üle.

Samas, milleks viriseda. Võib-olla ongi paremliberaali vaated lootusetult vananenud ja alustada tuleks iseenda ideoloogilisest pööramisest. Lugeda rohkem Marxi või Machiavellit ning unustada see eelmise sajandi neoliberalism ja inimõigused. Äkki ongi targem olla sama paindlik ja vastavalt vajadusele kohanduv kui sinu aastaid toetatud partei.