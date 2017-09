Mari Saat: üles, Narayama mäele! Lugu minu noorest haigest sõbrast

Üks minu noor sõber haigestus raskelt vist umbes kümme aastat tagasi; igatahes kaheksa aastat on ta saanud töövõimetustoetust, ehk nagu vanasti öeldi – invaliidsuspensionit.

Tema haigus on üks neist, mida nimetatakse halvaloomuliseks, st sellest ei ole paranemist, aga kuna ta viibib pidevas päevaravis ja saab häid ravimeid, suudab ta end hoida enam-vähem kõbusana, ehk nagu öeldi enne 2017. aasta tervishoiureformi – 60 protsenti töövõimetuna. Nüüd peaks see siis asjale loogiliselt lähenedes tähendama 40 protsenti töövõimekust?

Just nüüd, septembri algul jõudis kätte aeg seda toetust uuesti taotleda. Sõber rõõmustas uue võimaluse üle, mis nüüd värske seadusega avanes: lisaks arsti hinnangule sinu haiguse ja töövõime kohta saad sa täita umbes neljaleheküljelise küsimustiku, kuhu võid üksikasjaliselt kirjutada kõik oma vaevused.

Sõber kirjutas need kõik küsimustikku sisse ja saatis koos taotlusega töötukassasse; raviarst omalt poolt saatis oma hinnangu – nagu alati oli tehtud. Ja ennäe – pärast mõnenädalast ootamist tuli vastus: minu sõber tunnistati täielikult töövõimeliseks! See tähendab, terveks?

Töötukassa vastuses seisis, et kuna arst neid kaebusi (et ta minestab sageli, et hommikuti iiveldab, et haiged liigesed ei lase teiste abi kasutamata treppidest ronida jne, jne) oma kaaskirjas ei kinnitanud, siis need ei vasta tõele. Järelikult oli sõber töötukassale valetanud!

Töötukassa vastuses seisis, et kui taotleja ei ole otsusega rahul, võib ta esitada vaide või uue taotluse. Sõber läks oma raviarsti juurde selgitust otsima. Arst oli jahmunud ja ütles, et see otsus on täiesti absurdne. Tema oli saatnud, nagu alati varem, diagnoosi ja hinnangu tervisliku seisundi kohta, ega tulnud selle pealegi, et peab üle korrutama kõiki neid vaevusi, mis patsient oma küsimustikus kirjeldas.

Koos patsiendiga täitsid nad nüüd arsti hinnangulehe uuesti ja arst saatis selle töötukassasse. Siiski ütles ta, et patsient peab käima veel perearsti juures, sest raviarst ei saa kirjutada hinnangusse seda, et patsient põeb vähemalt kord kuus viirushaigust.

Kuigi see on tingitud põhiravimist, mis immuunsuspuudulikkust põhjustab, peab viirushaiguse põdemist siiski kinnitama perearst. Sõber läks siis perearsti juurde, aga tema üllatuseks ei tahtnud perearst sugugi haigekassale oma hinnangut kirjutada. Ta ütles, et viirushaigused nüüd küll selle haigusega ei seostu.

Kui mu sõber ütles, et kuidas siis ei seostu, kui põhiravimi kohta on öeldud, et see immuunsuspuudulikkust tekitab, ütles perearst, et nojah, ta võib ju seda omakorda oma kaaskirjas kinnitada, aga ega patsiendil sellest midagi kasu ei ole: «Nad seal töötukassas niikuinii ütlevad ära – nii palju on neid, kellele nad ära on öelnud, sest riigil lihtsalt pole raha!»

Niiviisi ütles vana perearst, kes esimesed viisteist aastat oma karjäärist töötas Nõukogude riigis, kus oli tavaline, et rahvale räägiti üht (töötukassa kaudu saab invaliide abistada ja neid paremini tööle suunata), aga tegelikult mõeldi teist (töötukassa ülesanne on liigsed abivajajad maha kriipsutada)…