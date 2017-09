Peeter Espak ja Vladimir Sazonov: ei islamofoobiale

CNN annab ülevaateid sellest, kuidas Saksamaal pole enam sugugi ebatavaline ka geide liitumine parempoolse ja samasooliste kooselule vastu oleva AfDga. Näitena tuuakse mees, kes sai võimudele teada-tuntud islamiäärmuslastelt armutult peksa ja väga raskeid kehavigastusi, kuid süüdlasi isegi ei arreteeritud ning hiljem õnnestus neil Süüriasse põgeneda. Kuna keegi teine probleemile selgelt tähelepanu ei juhi, väidabki samasooliste paar, et kuigi AfD poliitika on kohati vastumeelne, ei ole neil mitte kellelegi teisele loota.[4] Kas saame neid hukka mõista, kui võtame arvesse, et hirm füüsilise likvideerimise ees viib iga inimese instinktiivselt otsima ellujäämisvõimalusi, ükskõik kui olemuslikult vastuolulisi?

Rõhutades sõnu «islamofoobia» ja «multikulturalism» mõistame heaks olukorra, kus teame täiesti selgelt, et tagakiusu alla on langenud suur hulk eri rahvaid ja ka vähemusi, kes ei saa turvaliselt elada just ühe konkreetse äärmusluse tõttu. Euroopa on multikultuurne ja on seda alati olnud, kuid multikultuursuse säilitamiseks peame selgelt mõistma, miks on hirm tekkinud. Nagu ka seda, et hirmuteod toimuvadki päriselt – neid ei ole välja mõelnud ei Putin ega Euroopa populistid. Vaja on uusi lahendusi, mis päriselt Elo Sülla (vt «Tuleviku Euroopa saab olema veel multikultuursem», PM 13.09) välja toodud väga vajaliku mõlemasuunalise teineteisemõistmiseni viiks. Me ei vaja aga sallivusliikumise klišeesid, mis teevad olukorra veelgi hullemaks ja ainult õhutavad paanika ja hirmu teket.

Lahenduse algus ei ole keeruline. Euroopa tsivilisatsiooni üks aluseid on alati olnud seaduslikkuse austamine – meie õigusruum. Peame jõudma selleni, et ükskõik milline islamijutlustaja (või ka muu religiooni vaimulik), kes kutsub üles mistahes vormis vägivallale või rakendab seda mistahes vormis, võetaks kehtivate seaduste alusel otsekohe vastutusele. Kõik seadused Euroopa riikides vägivallale õhutajate ja kuritegusid sooritavate isikute karistamiseks on olemas, neid lihtsalt ei rakendata – või kui, siis valikuliselt.

Äärmusallivuslased on muutnud moslemi karistamise islamofoobseks aktiks ja teinud teadlikult süüdlasest ohvri ja ohvrist süüdlase. Tagakiusatud juut lahkub Euroopast, sest talle ei pakuta kaitset, gei liitub hirmus parempopulistliku parteiga, kiusajast äärmusislam on aga «kitsaste olude ja mõistmatuse tulem» ehk ohver. Kuuleme jutte sellest, kuidas ISISe ridadest Euroopasse tagasitulevatele «ohvritele» (sh põliseurooplastele) peaks pakkuma psühholoogilist nõustamist ja vist ka sotsiaalkorterit. Pakume sotsiaalset abi, isegi korterit ja hüvitist Euroopasse (nt Belgiasse)[5] naasnud ISISe võitlejatest terroristidele ja kõrilõikajatele, kes on sageli tapnud, piinanud ja vägistanud inimesi, lootuses, et see toob neid tagasi ühiskonda. Selle asemel et anda nad kohtu alla inimsusevastaste (sh moslemi-, šiiidivastaste jne) kuritegude eest.

Kui siiani mõistetakse kohut holokausti ajal näiteks valvuritena (tihti käsukorras) töötanud vanade inimeste üle – ja väga karmilt –, siis kuidas on võimalik, et me jätame karistamata või määrame ebaproportsionaalselt väikese karistuse inimesele, kes on oma vabast tahtest ja oma raha eest osalenud genotsiidis? Kas nõnda ei toeta me genotsiidi kui aktsepteeritavat nähtust – rääkides samas inimõigustest ja euroopa liberaalsetest väärtustest?

Selline suhtumine on Euroopale ja kogu läänele ohtlikum kui islamiäärmuslus ja terror ise. Neist saame me osavalt tegutsedes ajapikku jagu. Hüljates täielikult kõik läänelikud ja liberaalsed väärtused genotsidaalse sallivusliikumise ees, kukume aga moraalselt kindlasti kokku. Kaotame Euroopa näo ja tsivilisatsiooni alussambad lõplikult. Oleksimegi Orwelli ennustatud maailmas, kus sõda on rahu, vabadus on orjus ja ignorantsus on jõud.

[1] https://www.islam.ee/?p=284

[2] http://arvamus.postimees.ee/4239595/elo-suld-tuleviku-euroopa-saab-olema-veel-multikultuursem

[3] http://edition.cnn.com/2016/01/22/middleeast/france-israel-jews-immigration/index.html

[4] http://edition.cnn.com/2017/09/14/europe/germany-far-right-lgbt-support/index.html

[5] https://www.youtube.com/watch?v=MjqBdRpch0U