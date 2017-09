Väino Rajangu: Reidi tee projekti vastased, miks te hirmutate inimesi?

Tallinna asumiseltsid korraldasid «Russalka» juures 23. septembril Reidi tee projekti vastase protestikogunemise. Inimeste kohale meelitamiseks lubati tasuta kontserti, kuid ilusast ilmast hoolimata jäi osavõtjate arv siiski tagasihoidlikuks. Internetis levitatud videotega püüti näidata suurearvulist osavõttu, kuid täpsemal vaatamisel selgub, et samu inimesi on filmitud mitmest küljest.

Reidi tee lahendus koos selgitava joonisega oli tutvustamiseks Tallinna linnavalitsuse istungil 2. märtsil 2016 ja pärast seda on tee küsimus olnud regulaarselt arutelu objekt. Arutelude algperioodil väideti, et Reidi tee on plaanitud liiga laiaks (60 meetrit) ja seda võrreldi Narva maantee (39 m) ning Lasnamäe kanaliga (55 m). Selle 60 meetri laiuse ala puhul jäeti aga märkimata, et peale autode sõiduridade on kavandatud mereäärne promenaad, kergliiklustee, haljasala vööndid ja puhkealad. Nüüd seda laiust tee vastased toetajate leidmiseks enam ei kasuta ja räägitakse laiast magistraalist. Reidi tee on kavandatud mõlemas suunas kahe sõidureaga ja sõidusuundi eraldab haljasala.

Mururibaga mõlemas suunas kaks sõidurida on igati põhjendatud. Kui oleks ainult üks sõidurida ja seal juhtub liiklusõnnetus või sõiduki mootor mingil põhjusel seiskub, tekib kohe liiklusseisak oma heitgaasidega või püüaks mõni kärsitu maasturijuht olukorda lahendada üle haljasala sõiduga, rikkudes pinnase.

Järgmine välja käidud oluline argument oli, et Reidi tee hävitab «Russalka» juures liivase rannaala. Väideti, et see on Tallinna kõige vanem rand ja siin suvitas tsaar Nikolai I perekond. Liivaranna hävimise argumendi lükkasid vastased oma tegevusega ise ümber, märkides maha Reidi tee projektijärgse trassi, mis ei haara liivaranna ala. Nii et Tallinna vanima supelranna hävitamise väide ei pea paika.

Kui rääkida Tallinna vanima ranna asukohast, siis see paiknes vahetult Narva maantee ääres ja seal polnud üldse liivast ala, vaid hoopis merre suunduvad supelsillad koos supelmajadega. Vanadel fotodel on näha mereveest paistvad suured raudkivid. Narva maanteest mere poole jääv piirkond on täidetud ala ja selle kohta tehti 1937. aastal ka projekt. Seega tuleb Reidi tee alale, mis on alles pärast viimast sõda täidetud, haljastatud ja kuhu on pargipuud istutatud.

Alguses ei ulatunud Kadrioru park üldse mereni, selle piiriks oli Liivaoja, mille tookordne asukoht on nüüdse kanali kohal Hiina saatkonna taga. 1902. aastal avati «Russalka» mälestusmärk ja hiljem laiendati Kadrioru parki mälestusmärgi juurde ning sellest lääne poole. Juba tookord jäi Narva maantee eraldama seda «Russalka» ümbruse ala Kadrioru pargi põhialast. Reidi tee rajamisega ei minda «Russalkale» lähemale, kui on praegune Narva maantee, ehk täpsemalt: tee äärekivi jääb samale kohale ja kõrval paiknev teede ristmik laieneb mõnevõrra pargi poole, kuhu ettenägelikult ei ole puid istutatud.

Suvise laulupeo ajal oli «Russalkast» linna keskuse poole jääval paplite alleel kõigile tänavavalgustuspostidele kleebitud lehed tekstiga: «JÄRGMISEL LAULUPEOL SINA SELLEL ALLEEL ENAM EI JALUTA! PUUD LANGETATAKSE, ASEMELE TULEB REIDI MAGISTRAAL… AGA ON PAREMAID LAHENDUSI!… LINN INIMESTELE!» Reidi tee projekt puudutab paplite alleed väga vähe ja allee puid pole plaanis maha võtta, kui just tugev tuul neid maha ei murra. Nii et soovija saab sellel alleel ka tulevikus, sh laulupeo ajal, jalutada.