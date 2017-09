Juhtkiri: autovaba ja infoummikus Tallinn

Üldpilt on tegelikult vastuoluline. Linnavalitsus kulutab nii ühisveondusele kui ka teavitustegevusele suuri summasid. Ühistransport on linnakodanikule tasuta, linna infokanalid – Tallinna televisioon, ajalehed Pealinn ja Stolitsa, linnaosalehed, eritrükised, veebilehed – moodustavad vaat et väikese meediakontserni. Kuid tänavatel süvenevad ummikud ja suurürituste puhul, mida ühe riigi pealinnas ikka ette tuleb, kurdavad linlased infopuudust. Trükiväljaannete ja elektroonilise meedia küllusest hoolimata.

Linnavõimu prioriteedid on mujal. Ostetud uue bussi puhul korraldatakse suurejooneline esitlus, millest teevad ülevaate nii linnatelevisioon kui ka lehed. Kui aga linlasi tuleb teavitada liikluskorralduse muutusest, tehakse seda kesises mahus ja kohmakalt. Õieti on raske vajalikku teavet üleski leida, kui linna kanalite põhieesmärk on ennem valitseva erakonna kui linlase teenimine. Inimesed, kes Keskerakonda ei vali, pole üldse harjunud poliitilisele propagandale pühendunud kanaleid jälgima ega tahagi seda teha.

Kuu alguses Tallinna maratoni ürituste puhul oli probleem ilmne. Inimesed istusid autodes või ka ühissõidukites kinni ega teadnud, kuidas punktist A punkti B jõuda. Sel pühapäeval korraldatud autovabal päeval suleti südalinn. Sotsiaalmeediast on läbi käinud idee, et kaks üritust võinuks ju ühendada. Kuid see poleks mahtunud linnavõimu plaanidesse, sest iga üritus annab võimaluse saada valimiste eel hinnalist täiendavat tähelepanu. Pajatada kaamerate ees rohelisest linnast ja ökoelust on ju tore. Aastal 2006 algatas toonane noor linnapea Jüri Ratas rohelise pealinna liikumise, kuid sellestki on saanud vaid üks järjekordne loosung, millega sobival hetkel vehkida.

Eeloleva töönädala lõpus on seoses Eesti Euroopa Liidu eesistumisega oodata Tallinna ühenduse liidreid eesotsas Emmanuel Macroni, Angela Merkeli, Jean-Claude Junckeri, Donald Tuskiga. See tähendab taas linnaliikluse põhjalikke sulgemisi, mille kohta võiks ju ka linn oma kodanikele mingit teavitust anda. Kuid veel eile õhtul polnud Tallinna ametlikul koduleheküljel nähtavas kohas mingit teavet suurte liikluskorralduse muudatuste kohta, rääkimata soovitustest, kuidas linnas eri kellaegadel kuhugi jõuda. See-eest ei väsi linna koduleht mitmes kohas teada andmast, et Tallinna linnapea on Edgar Savisaar.