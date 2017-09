Karmen Turk ja Maarja Pild: vaja on robot-krattide seadust

Eelnev viib meid peamise probleemkoha ja tulevase ühiskondliku arutelu keskmeni, milleks on küsimus, kes vastutab mistahes kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest. Oleme vaadelnud viise vastutusküsimuse lahendamiseks – lahendus võib olla robotipidaja vastutus, mis on analoogne loomapidaja, ning analüüsitud on ka mitmesuguste kindlustusmehhanismide võimalikkust ja vajalikkust. Valiku tegemiseks on vajalik aga laiem konsensus ja arutelu ühiskonnas.

Kaaluda tuleb ka tsiviilkäibe tagamist tulevikus. Kuidas teha nii, et autopood usaldaks näiteks aknaklaasi vahetuse tellimust, mille esitab, kannab ette ja ka täidab meie isejuhtiv sõiduk? See ei ole ju meie, inimeste selge ja ühene tahe.

Õigusselgus ning eelkõige arusaam, kas ja kuidas iseõppivaid masinaid reguleerime, aitab tuntavalt parandada meie kõigi elukvaliteeti ja on selge sõnum väljapoole, mis toob siiakanti ka potentsiaalseid investeeringuid ning tagab meile endile kindluse, mis ja kuidas toimib ning millised on tagajärjed, kui miski läheb valesti.

Kui praegu tegutsevad intelligentsed seadmed vaid osas meid iga päev ümbritsevates teenustes, siis õige pea (kahe kuni viie aasta pärast) muutuvad seda sorti probleemilahendamise meetodid meie igapäevaelu lahutamatuks osaks. Eesti õigus- ja digikultuur astuks järgmise suure sammu edasi.

Praegused lähtepositsioonid ja reguleerimisvõimalused

Praegu on tehisintellektiga seadmete või tehnoloogia reguleerimiseks kaalumisel mitu varianti. Arutelu käigus tekib võimalusi suure tõenäosusega veel juurdegi.

Esimene neist on senise õiguse kontekstis kõige julgem ja kõige vaieldavam: käsitleda tehisintellekti piiratud olukordades õigus- ja teovõimelise subjektina. Lihtsustatult tähendab see, et eraisiku ja juriidilise isiku kõrval oleks subjektiks ka kolmas – tehisintellekt või maakeeli kratt.

Kõige lihtsamalt oleks esindusõigusega robot. See tähendaks krati omanikule ainult ühte vajalikku lisategevust: määrata krati volituse ulatus. See võib tähendada näiteks, et isejuhtiva tarkvaraga auto, kui omanik ise parasjagu autot ei kasuta, võib sõita ringi, teenida omanikule raha, müües Uberi või Taxify omaga sarnast teenust, või osta n-ö ise elektrit ja käia hoolduses.

Teine võimalus on reguleerida tehisintellekti, mõeldes kitsalt läbi vaid tahteavalduse kontseptsiooni ja selle, kuidas on isikutel võimalik tehingut teha tehisintellekti vahendusel. Seega, tehisintellektiga masinat käsitletakse kui vahendit, mille abil tehinguni jõutakse.

Selle võimaluse juures tekib eelkõige küsimus, kas ja kuidas saab isik anda sedavõrd laia tahteavaldust, et see hõlmab ka tehinguid ja nende detaile, millest tahtevalduse tegija teadlik ei ole. Seda põhjusel, nagu eelnevalt märkisime, et sellisel tehnoloogial on iseõppimisvõime ning tulemus ei ole ega saagi olla alati insenerile ennustatav.

Kolmas võimalus on kirjutada isejuhtivad tehisintellektiga sõidukid sisse vaid liiklusseadusesse ja tegeleda probleemiga kitsamalt ühe näite kontekstis. See lahendus oleks aga problemaatiline tuleviku õigusselgust silmas pidades. Nimelt tähendaks iga uue tehnoloogia tulek ka uut regulatsiooni ning ainult liiklusseaduse muutmine ei aitaks lahendada näiteks vastutuse küsimus kõigi tehisintellekti sisaldavate seadmete jaoks üldiselt. See oleks keerulisem variant.