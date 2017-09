Mattias Varem: Korea konfliktis võib jokkeriks osutuda Venemaa

Hammasrataste vahel

Üha sagedamate Põhja-Korea raketikatsetuste ja ähvardavate sõnavõttude tõttu on Lõuna-Korea tugevdanud sõjalist koostööd liitlase USA-ga. Suvel oli president Moon Jae-In korduvalt vastu USA soovile viia lõpuni THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) raketitõrjesüsteemi paigutamine Lõuna-Koreasse, küll aga peale kolmandal septembril toimunud Põhja-Korea vesinikpommikatsetust, muutis Moon Jae-In, lõunakorealaste üldise vastumeelsuse kiuste, oma meelt ning lubas ameeriklastel lõpetada raketikaitsekilbi ülesseadmine.

THAAD/AFP

THAAD raketitõrjesüsteem oli endise Lõuna-Korea presidendi Park Geun-Hye 2016. aastal allkirjastatud leping Ameerika Ühendriikidega, mille alusel lubati USA-l paigutada Lõuna-Koreasse raketikaitsekilp pakkumaks kaitset võimaliku Põhja-Korea rünnaku eest. Ekspresident Park Geun-Hye valitsuse ajal jõuti Lõuna-Koreasse viia kaks raketikandjat kuuest. Kuna Moon Jae-In oli korduvalt ilmutanud oma vastumeelsust USA sõjalise kohalviibimise üle Lõuna-Koreas, jäi see lõpuni viimata.

Tasub mainida, et tehingu viivituse juures mängisid rolli ka Lõuna-Korea rahva vastuseis kokkuleppele ning väline surve Hiinalt, kes nägi raketikaitsekilbi paigutamist kui osa USA strateegiast õõnestada Hiina julgeolekut. Selle üle kas THAAD on Hiinale reaalne julgeolekuoht või kas raketikaitsekilp võimaldab USA radaritel näha hiinlaste endi raketisüsteeme on arutletud pikalt, jõudmata konsensuseni. Fakt on see, et Hiinale ei meeldi USA kohalolek Korea poolsaarel ning näeb USA figureerimist Aasias pigem osana laiemast USA-Hiina vahelisest geopoliitilisest rivaliteedist.

Korea poolsaar on viimane episood USA ja Hiina vahel esile kerkinud poliitilistest vastasseisudest. Siiani on konfliktid puudutanud Hiina tehissaarte ehitamist Lõuna-Hiina meres, territoriaalseid lahkhelisid Hiina ja USA liitlase Jaapani vahel ning president Trumpi kaubanduspoliitikat, mis näeb ette osadele Hiinast pärinevate kaupadele (nt: terasele) trahvitollide kehtestamist[1]. Sellised konfliktid jätavad pahatihti kolmandad riigid nagu Lõuna-Korea suuremate riikide rivaliteedi hammasrataste vahele.

Seda ilmestab fakt, et peale raketikilbi lepingu sõlmimist USAga on Hiina otsustanud näidata rusikat Lõuna-Korea suunas mitmel moel. Hiina on keelanud turismiettevõtetel korraldada grupireise Lõuna-Koreasse, mis on märkimisväärne, sest hiinlased moodustavad pea poole Lõuna-Koread külastavatest turistidest[2].

Lisaks on Hiina valitsus ärgitanud hiinlasi mitte ostma Lõuna-Koreas toodetud kaupu, mille tagajärjel on Lõuna-Korea autotootja Hyundai-Kia grupi müügid võrreldes eelmise aastaga kahanenud pea poole võrra[3].

Korea poptäht Psy. AFP PHOTO --- MALAYSIA OUT / AFP/AFP

Veel enam on Hiina sulgenud 80% Lõuna-Korea jaekaubandusettevõttetest Hiinas, väites, et nad on eiranud tuleohutusnõudeid, ning blokeerinud Lõuna-Korea telesaadete ja Korea popmuusika (tuntud kui K-Pop) edastamise Hiina territooriumil. Lõuna-Korea president Moon Jae-In on küll rääkinud soovist parandada Hiinaga suhteid, aga hiinlased on siiani mõista andnud, et tahavad näha sõnade asemel tegusid. Kui Hiinaga suhete parandamise garantii jääb aga nii fundamentaalse teguri taha nagu riigi julgeolek, siis pole lähtitulevikus näha Hiina ja Lõuna-Korea suhete paranemist.

Ettearvamatu Trump

Mitmed välispoliitika eksperdid on nentinud, et USA presidendi Donald Trumpi käitumine on pea sama ettearvamatu kui tema tviitide sisu. Seda ettearvamatust sai tunda ka Lõuna-Korea, kui Trump kuulutas, et kaalub taganemist Lõuna-Korea ja USA vahelisest vabakaubandusleppest, KORUS-est.