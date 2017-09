Helve Laasik: Jõgeva piirkonnas kütab kirgi Palamuse lasteaia lugu

Ühinemislepingut ette valmistades leppisid Jõgeva piirkonnas liituvad neli omavalitsust (Jõgeva linn ja vald, Palamuse ja Torma vald) kokku, et igaüks plaanib investeeringuid oma praeguse eelarve võimaluste piires. Palamuse vald on tähtsamate investeeringute kavva pannud lasteaia omaosaluseks üks miljon eurot. Ühinemislepingule kirjutasid Jõgeva linn, Jõgeva, Palamuse ja Torma vald alla mullu 28. detsembril.

Ühinemispartneritel ei olnud lepingu allkirjastamise ajal võimalik teada, millises mahus kavatseb Palamuse vald täiendavaid kohustusi võtta. Samuti polnud ühinemislepingu allkirjastamise ajal teada kontsessioonilepingu sisu, sest lasteaia rajamise kontsessioonilepingu KRC Ehitusega sõlmis Palamuse vald tänavu 21. märtsil. Palamuse vallal tuleb lasteaia eest maksta 19 681 eurot kuus ehk aastas 236 000 eurot, millele lisanduvad kommunaalkulud (vesi, elekter jm).

Ehitajaga on üürileping sõlmitud 20 aastaks, kuid hoone jääb ka edaspidi ehitaja omandisse. Vallal tuleb ehitajale 20 aasta jooksul üüri tasuda 4,7 miljonit eurot ja pärast seda pole kindel, kas lasteaiateenust saab samas hoones jätkata. Praeguseks on Palamuse vald võtnud uue lasteaiahoonega seoses kohustusi 5,5 miljoni euro ulatuses.

Haldusreformi seaduse paragrahviga 25 nähti ette, et asjaomased volikogud peavad ühinemiskokkuleppe kõigi volikogude poolt kinnitamise päevast alates võlakohustuste võtmisel kuni valimistulemuste väljakuulutamise päevani võlakohustuse ja muude tulevastel eelarveaastatel raha väljamaksmist nõudvate pikaajaliste kohustuste võtmise konsensuslikult heaks kiitma. Palamuse vald seda teinud ei ole.

Palamuse praegused juhid on seda meelt, et lasteaia ehitus tekkiva valla võlakoormuse hulka ei kuulu. Rahandusministeerium on kinnitanud, et kuulub küll. Viimased kuud enne valimisi peavad Palamuse vallajuhid rahandusministeeriumiga vaidlema, püüdes oma käe järgi riigirahanduses korda majja lüüa. Tagatipuks on Palamuse vald ministeeriumi ähvardanud õiguskantsleri ja riigikontrolliga.

Tegemist on pretsedenditu juhtumiga Eesti Vabariigis. Kannatavad kõik neli ühinevat valda, sest netovõlakoormuse ületamise tõttu ei ole kellelgi võimalik kasutada Euroopa Liidu toetusi ühisveevärgi ja kanalisatsiooni nüüdisajastamiseks ning tänavavalgustuse rajamiseks, lasteaedade ja koolimajade renoveerimiseks, kergliiklusteede rajamiseks... Kui ühinevatel valdadel pole omafinantseeringu tasumiseks eelarves raha, siis laenu (ka lühiajalist) ei saa nad võlakoormuse ületamise tõttu võtta.

Haldusreformi seadustes ei ole ette nähtud aluseid algatada ja läbi viia omavalitsuste jagunemist või juba kinnitatud ühinemise katkestamist. Uuel ühendvallal pole tegelikult muid võimalusi pääseda hiigelsuurest võlakoormusest kui kontsessioonilepingust loobuda. Kohustuse on võtnud Palamuse vald, moodustuv vald on õigusjärglane. Et lepingu on sõlminud omavalitsus, siis vastutab lepingust loobumise ja sellega seotud trahvide maksmise eest samuti omavalitsus. Tohutust võlakoormast lahtisaamiseks on uuel omavalitsusel võimalik võtta laen ja lasteaed kinni maksta. Sellisel juhul on ka lootust, et lasteaed jääb vallale.

Kolm ühinevat valda on omakorda pöördunud rahandusministeeriumi poole selgituste saamiseks, kuidas niisuguses olukorras jätkata. Juuni algul saadetud kirjale pole ministeerium septembri keskpaigaks vastanud. On selge, et ministeerium ei tule ega pane Palamuse lasteaia ehitamist seisma. Keerulise olukorra peab lahendama uus valitav volikogu. On aktiivseid ja ettevõtlikke inimesi, kes selle tõttu uude ühendvalla volikokku ei kandideerigi, sest nad ei soovi hakata helpima Palamusel keedetud suppi.