Nädal karikatuuris: Soome majandusime, eesti kitupunnid ja poliitikute kollid

ESMASPÄEV 18.09 Sel nädalal valitakse veel ka Eestimaa metsades.

Päeva karikatuur 18.09 / Karikatuur: Urmas Nemvalts

TEISIPÄEV, 19.09

Ratase valitsus väidab olevat end maailmamajanduse käimatõmbajaks. Mitu Jüri Ratase valitsuse liiget on tõtanud seda fenomeni seletama möödunud aastal Eestis võimule tulnud uue koalitsiooni erakordselt õnnestunud tegevusega. See meenutab küll Leonid Brežnevi kombel mõõdutundetut endale ordenite rinda sättimist, kuna kasvu taga on ilmselgelt asjaolu, et hästi läheb maailma majandusel, tänu sellele meie põhja- ja läänenaabri majandusel ning sellest sõltuvalt omakorda ka Eesti majandusel, kirjutatakse Postimehe juhtkirjas.

Päeva karikatuur 19.09 / Karikatuur: Urmas Nemvalts

KOLMAPÄEV, 20.09

NO-teatri edu teeb poliitikud ärevaks. Eestis ei ole kahtlemata ühtki teist pidevalt tegutsevat teatrit, kus publik oleks etenduselt lahkudes nii emotsionaalne, nenditakse Postimehe juhtkirjas.

Päeva karikatuur 20.09 / Karikatuur: Urmas Nemvalts

NELJAPÄEV, 21.09

Eestlasele meeldib kaevata. Eravestlustes tunnistavad ametnikud isegi, et leidub väike, aga kasvav seltskond tegelasi, kes ei kaeba asja pärast, vaid kiusust, kirjutab Postimehe ajakirjanik Nils Niitra.

Päeva karikatuur 21.09 / Karikatuur: Urmas Nemvalts

REEDE, 22.09

Poliitikud kraamivad kapist vanad kollid välja. Ka Keskerakonna uus esimees pole paraku piisavalt põhimõtteline inimene, kes ühiskonna teadlikku lõhestamist pealt nähes tarmuka eesti taluperemehe kombel kannaga vastu maad põrutaks ja kogu selle jama lõpetada käsiks. Pigem eelistab ta Savisaare Keskerakonna arsenali kuulunu jätkuvale kasutamisele läbi sõrmede vaadata ja korrata mantrat uuenenud Keskerakonnast, tõdetakse Postimehe juhtkirjas Keskerakonna venekeelsete valimisreklaamide kohta.

Päeva karikatuur 22.09 / Karikatuur: Urmas Nemvalts

LAUPÄEV, 23.09

Tühi möla, mitte meedia. «Kui tahate lolliks jääda, tarbige vaid sotsiaalmeediat. Kui ühiskonna saaks sellest karist eemale juhitud, võib olla lootust ka demokraatia keskse probleemi lahendamisel,» kirjutab Postimehe peatoimetaja Lauri Hussar.