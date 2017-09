Postimees 1946. aastal: remontimata kuivatised takistavad viljavarumist

Viljapeksutööde järelaitamisel väärib kiitvat märkimist Rõngu valla täitevkomitee esimehe sm. A.Ilvese patriootlik tegu, kes tuli Aakre talupidajatele appi kahe rehepeksugarnituuriga ja Valga maakonna Kuigatsi valla täitevkomitee esimees sm. Mikku käitumine, kes ruttas appi ühe garnituuriga. Praegu on niipalju vilja pekstud, et oleks võimalik varumisplaani õigeaegselt täita. Varumine aga ei edene sest kuivatisi on vaid üks. Valla täitevkomitee peab rakendama kogu oma organiseerimisvõime viljakuivatite remondi lõpetamisele. Esmajärjekorras tuleks remontida Aakre asunduses kaks suure läbilaskevõimega kuivatist «Kivirehi» ja «Pungaveski», mis on remontimata jäetud, kuigi remondiks vajalik materjal oli olemas.

Valla täitevkomitee peab igati kaasa aitama, et Aakre talupidajad jõuaksid varumisplaani täitmisel eesrindlikele valdadele järele.

25.09.1946