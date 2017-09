Postimees 1994. aastal: bussisõit pole lõbuasi

«Bussipiletid aina kallinevad, aga sõidumugavustest pole märkigi. Vähe sellest, et bussitäied inimesi sunnitakse keset sõitu kümneid minuteid passima kaubamaja ees, küll turuväravas, bussid on kasimata ja katkised.

Erakordne elamus oli reede, 16. septembri hommikul pisut enne kaheksat 3. bussis. Turu juures väljus juht, käis ringi ümber bussi ja hakkas sõitjaid hurjutama: tulge kohe välja, õhupadi ei pea nii hulgale rahvale vastu, mis teil üldse arus on, et ronite nii täis bussi...

Nagu oleks lõbuasi täis bussis sõita! On bussifirma mure panna bussid kasvõi tipptundidel tihedamalt käima, et need poleks nii tihkelt täis pressitud. Siis oleksid bussid vähem koormatud ja sõitjad saaksid hingamise ruumi.

P.S. Rikki läks 3. liini buss ka eelmisel neljapäeval pärast üheksat Kalda tee peatuses, inimesed said tagapool tulnud 1. ja 5. bussile. Tänada tahaks üleeilehommikuse bussi juhti, kes lõhkenud tagakummist hoolimata ei jätnud tööleruttajaid teele. Liini numbrit ja täpset aega ei julge märkida, sest heateo tegija võib ülemustelt pahandada saada.»

22.09.1994