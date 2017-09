Fotod: Panmunjom – sürreaalselt reaalne maailm

Viimane tõsisem vahejuhtum leidis seal aset koguni 33 aastat tagasi. 23. novembril 1984. aastal saabus Pyongyangist turvaalale järjekordne turismigrupp. Selles olnud Nõukogude Liidu saatkonna 22-aastane tõlk Vassili Matuzok palus ühel kaasreisijal pildistada teda eraldusjoonele lähenemas. Järsku sööstis Matuzok ootamatult Lõuna-Korea poolele. Talle järele karanud Põhja-Korea sõdurid üritasid ülejooksiku kinni nabida. Puhkes tulevahetus, milles hukkus kolm Põhja-Korea ja üks Lõuna-Korea sõdur. Matuzok pääses eluga ning jõudis hiljem Ameerika Ühendriikidesse, kuhu jäigi elama.

Mitte kunagi hiljem pole seal juhtunud midagi nii dramaatilist. Üleüldse on haruldane, et kellelgi õnnestub just demilitariseeritud ala kaudu Põhja-Koreast põgeneda. Iga aasta põgeneb Põhja-Koreast eluga riskides veidi üle tuhande jooksiku (peamiselt üle Hiina piiri põhja poole), neist vaid üks-kaks üle eraldusjoone Lõuna-Koreaga. Meile näidati demilitariseeritud alal hädaabitelefone, mis on üles pandud just põgenejatele mõeldes.

Kokkupuuteala vasakpoolses servas asub ÜRO väejuhatuse vaatluspost number 5. Kuna see asub künkal, avaneb sealt vaade kilomeetrite kaugusele Põhja-Koreasse. Kolonel Lee osutas seal meile kätte kauguses sinava väiksema mäeaheliku, mille taha on kaevunud Souli ohustavad Põhja-Korea raketi- ja suurtükiüksused.

Lee ei jätnud ironiseerimata, et põhjakorealased on maailma parimad kaevurid, sest peale demilitariseeritud alale kaevatud nelja teadaoleva tunneli (Lõuna-Korea avastas need 1970ndatel ja tegi kasutuskõlbmatuks) on Põhja-Koreal vähemalt 5000 väiksemat ja suuremat maa-alust sõjalist objekti. Just see muudab eriti keeruliseks teha tõhusalt ükskõik millist ennetavat lööki.

Sellal kui me vaatluspostil viibisime, keerasid Põhja-Korea sõdurid oma propagandaraadio heli põhja. Tuli muusikat, mille katkestas karjuvas kõneviisis uudistelõik. Lõuna-Korea ei jäta sellistele teadetele muidugi vastamata – nende popkultuur on kõva kapital.

Turvaalalt lahkudes sõitsime mööda Tagasipöördumise Võimaluseta sillast (Bridge of No Return), mille on teinud maailmakuulsaks Pierce Brosnan James Bondina filmis «007 ja surra veel üks päev». Bondi-filmidele omases tempokas avastseenis tundus see sild muidugi palju muljetavaldavam kui elusuuruses. Viimati vahetati sellel sillal vange 1968. aastal. Nüüd näib see sild möödasõitjale lihtsalt kinnikasvanud teerajana.

Pärast demilitariseeritud ala külastamist käisime veel Dora vaatlusjaamas, mis asub kõrgel mäe otsas. Meil vedas, sest pilvitu taevas võimaldas näha peaaegu maksimumkaugusele. Suures panoraamvaates oli meie ees kui peopesal Kaesong 12 kilomeetri kaugusel. Veel eelmise aasta algul käisid selles linnas tööl ka Lõuna-Korea inimesed. Põhja-Korea agressiivsuse kasv ning raketi- ja tuumakatsetused tõmbasid lootustandvale ühisprojektile kriipsu peale.

Õhtul tagasi Souli tänavatel jalutades tundus päeval kogetu eriti veidrana. Muretud noored ja inimeste argiaskeldused ei passinud kohe kuidagi kokku selle tardunud pildiga, mis oli salvestunud mu mällu Panmunjomis. Need kaks pilti ei mahtunud kuidagi samasse maailma. Ometi just vilumus sellises kontrastide ja ohtude maailmas toime tulla võimaldab lõunakorealastel olla edukad oma maa ja iseenda elu rikkamaks tegemisel.