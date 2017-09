Andres Adamson: mis juhtus tegelikult Harju Pangaga?

Alustuseks näide ajaloolaste lihtsaimast, kuid peamisest töövahendist, elementaarsest allikakriitikast. Ühtlasi on see näide demagoogilisest keelekasutusest.

Tuntud ärimees, sõjaväelane, diplomaat, lendur, elektrik ja operetihelilooja, vabadussõjalaste põranda alla surutud tegevuses osalemise eest kinni istunud ja hiljem termini «vaikiv ajastu» leiutanud William Tomingas (1895–1978) avaldas paguluses oma mälestused ja raamatu «Vaikiv ajastu Eestis». Ehkki mõlemad on täis vigu (st tahtmatuid eksitusi, sh teiste isikute eksimuste ja valede uskumist), ent ka omapoolseid väljamõeldisi ja pooltõdesid, on need väga huvitavad, värvikad, hästi kirjutatud teosed, millel on suur mõju tänaseni.

Nüüd lubatud näide. Ühes joonealuses märkuses käsitleb Tomingas möödaminnes kurikuulsat Harju Panga pankrotti, andes mõista, et panga aktsionärid Päts & Laidoner olid asjaga rohkem seotud, kui kohus hiljem leidis, süüdistab «Toompead» uurimise jõulises mõjutamises nende uurimise alt vabastamiseks (kohtuprotsessil osalesid nad tunnistajatena, keegi nende vastutuselevõtmist ei nõudnud ja ka pooled süüalustest mõisteti muide õigeks) ja heidab siis Pätsile täiendavat varju. Tsiteerin:

«... 1929. a. mõistis Tallinna-Haapsalu rahukogu [Harju Panga tegevjuhid] [Madis] Jaaksoni, [Gustav] Linkvisti [Linquist] ja [Alfred] Gnadebergi mitmeks aastaks vangiroodu. Kui vanahärra Jaakson oli juba mõnda aega istunud ja keskvanglas haigestunud, käisin 1931. a. sügisel pr. Jaaksoni palvel selleaegse riigivanema K. Pätsi jutul Jaaksonile armu palumiseks. Kõike viisakust kokku võttes tuletasin K. Pätsile meelde, et siis, kui ta oli vaene mees ja tsaariajal istus kinni Peterburis Krestõ vanglas, oli Jaakson Peterburis pangadirektor ja käis teda igal nädalal vanglas vaatamas ja materiaalselt toetamas. Ütlesin ka, et K. Päts hilisemas koostöös Madis Jaaksoniga Harju Pangas sai jõukaks meheks (eriti Linkvisti kaudu), et nüüd on osad ümber pöördud ja et ta nüüd võiks haigestunud Jaaksoni saatust kergendada. Kuid miski ei aidanud. Päts keeldus Jaaksonile armu andmast, nii kui ta seda oli teinud varem, tagasi lükates pr. Jaaksoni poolt esitatud armuandmise palve.»

Tsitaadi sisuks on etteheide, et tänamatu Päts laskis oma pattude eest aastaid vanglas vaevelda vaesel, ilmsüüta vanahärral, kes teda omal ajal pangadirektorina toetanud oli. Kui usuksime seda juttu kriitikavabalt, siis ... polegi kohe sõnu!

Ajaloolane siiski ei tohi pimesi uskuda, peab püüdma asjaolusid kontrollida, võrdlema, konteksti panema. Kuid samalaadselt on isegi mõni väljaõppinud ajaloolane Pätsi suhtes mulje jätnud, et too oli pankroti ajal Harju Panga nõukogu esimees (oli olnud tõesti, kuid 1919–1921, pankrot aga oli 1925), niisiis otseselt vastutav, või et kuni pankrotini välja ilmus ajalehereklaame, milles kasutati uute klientide juurdemeelitamiseks tema nime (väga tahaks mõnd sellist näha!).

Ent vaatame nüüd Tomingase väidetut veidi tähelepanelikumalt, võttes seda, et tema visiit Pätsi juurde tõesti toimus, kindla faktina (mida see tema muu jutu usaldusväärsuse taustal tegelikult pole, kuid me ei saa seda kontrollida).