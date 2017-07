Andres Adamson: «eestimeestest» Postimehe algusaegadel

Turupäevad Tartu raekoja esisel platsil. / Eesti Ajalooarhiiv

Kuid Jannsen Jannseniks, vähemalt sama huvitav on, miks hiljuti Tartu politseimeistriks määratud erupolkovnik Martin Johann Jannau (sündinud 1810, Tartu politseiülem 1864. aastast oma surmani detsembris 1870), Püha Georgi IV järgu ordeni (nr 9768, saadud Krimmi sõja ajal 1855, mil ta oli alles alampolkovniku auastmes) ja mitme vähem eksklusiivse aumärgi kavaler, vajalikuks pidas Jannsenile sellest konfidentsiaalsest asjast «ettevaatlikult tunda anda».

Selge, et näiliselt nõnda ettevaatamatu sammu tagamõtteks pidi olema ohtu sattunud saatkonnaliikmete hoiatamine, nende sadamas kinnivõtmise ärahoidmine, milleks sobiski üleüldiselt eesti asja peamiseks ajajaks ja kogu kurja juureks peetud isik. Võib-olla hoiatas ta samamoodi veel kedagi, ega me ju tea. Kuid ikkagi: hoiatamine just selle inimese poolt, kes nad kinni pidanuks võtma...

Kas too Jannau oli äkki kuidagi eriliselt estofiilne saks? Eks olnudki ta hiljem ju Vanemuise seltsi auliige, käis selle koosolekuil ja võttis neil ka sõna. Ajal, mil oodati vastust aprillis 1867 seltsi poolt riigivõimudele saadetud avaldusele lubada korraldada 1869. aastal Liivimaal pärisorjuse kaotamise 50. aastapäeva juubelilaulupidu, soovitas Jannau seltsil keisriperekonna liikmete sünni-, nime- jm tähtpäevi tähistada ning sel puhul rongkäike korraldada, et rahvas nendega suureks pidupäevaks harjuda jõuaks, kuid vaevalt see ainus või isegi peamine ajend oli.

Pigem sooviti nõnda oma riigitruudust rõhutada ja sellega äraütlemist raskemaks teha. Millegipärast pole küsimust tema motiivide kohta esitatud; küllap on takistuseks olnud polkovnikuhärra perekonnanimi – mitu von Jannau nimelist kirikhärrat olid mitmekümne eelnenud aasta jooksul Liivimaal, eeskätt just kitsamalt Tartumaal ametis olnud; meie politseimeistrit on nähtavasti vaikimisi sama suguseltsi liikmeks peetud.

Ometi pole see nii. Kõnealune Martin Johann Jannau oli sündinud Põltsamaa kihelkonnas Kalikülas, õppis 1828–1831 Tartu ülikooli filosoofiateaduskonnas, kuid otsustas siis sõjaväelise karjääri kasuks, millele tudengiseisus ja suurkoolis õpitu tugeva algkiirenduse andsid.

Polkovnik Martin Jannaust ülesvõtteid säilinud ei ole, kuid foto Tallinna politseiülemast Wilhelm Wolffist annab ehk aimu, kui tähtsa ametimehega omas ajas tegemist oli. / Eesti Ajalooarhiiv

Tema sealsamas Kalikülas aastal 1779 sündinud ja 1850 Tartus surnud isal oli sama nimi, Martin Jannau, ema eesnimi oli Mari, osalt võib-olla juba Tartus sündinud õed-vennad kandsid täiesti saksapäraseid eesnimesid. Kuid isapoolsete vanavanemate nimed olid Sinka Jaan ja Mari, vanaisa õdede-vendade nimed Hanso Jaan Janno (see oli küllap perekonnanime algkuju), Tiiu, Andres, Tõnu, Annus...

Polkovnik Martin Johann (vene kroonukirjades Martõn Martõnovitš) Jannau oli niisiis sünnilt eestlane ja talupoeg ning mitte ainult et mäletas seda oma ülikooliharidusest ja edukast ohvitserikarjäärist hoolimata, vaid ka väärtustas – piisavalt, et selle nimel omal algatusel konspireerida ja oma ülemuste korraldusi saboteerida.

Muide, ka tema poeg Aleksander (Martõnovitš) Jannau teenis hiljem välja polkovniku auastme ja oli 1891–1892 8. Lubenski husaaripolgu ülem (seda lisan seetõttu, et polkovniku auastmes mehi oli kõvasti enam, lausa mitu korda rohkem kui otseselt polguülemaid); veel üks ilma von’ita Jannau tõusis Vene-Jaapani sõjas 1905 isegi kindralmajoriks, kuid esmalt pole selge, kas siin üldse mingit seost meie politseimeistriga on, teiseks oli üks polkovnik 19. aastasaja keskel nagunii kõvem sõna kui kindralmajor 20. sajandi alul ja kolmandaks pole see praegu enam meie teema.