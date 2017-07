Mart Kivastik: spordimehe hing

Kunagi ammu, 1982 oli telekas Gruusia film «Ujuja», autor Irakli Kverkadze. Film rääkis loo kolme põlvkonna ujujatest, vanaisast, pojast ja pojapojast. Vanaisa elas tsaariajal Bathumis. Ta oli üle Gruusia tuntud ujuja. Vanaisa ujus uskumatuid vahemaid, veetis terveid päevi meres, ujus hommikul merele ja tagasi tuli alles õhtul hilja. Aga leidus kadedaid, kes hakkasid rääkima, et ta tegelikult ujuda ei oskagi, kükitab niisama võsas ja siis teeskleb, et ujus üle mere. Pikapeale sõid need jutud tal hinge seest. Kuni ühel õhtul ta ujus nagu tavaliselt merele ja tagasi enam ei tulnud.

Tema poeg ujus Nõukogude Gruusias. Ta oli pärinud isalt ujumisande ja oli mitmekordne Gruusia meister erinevatel distantsidel. Tal oli imekena pruut, nii ilusat andis terves Gruusias otsida. Igaüks oleks teda endale tahtnud. Üks neist töötas õnnetuseks NKVDs. Ja ühel päeval, kui ujuja võistlusteks valmistus, peatus basseini kõrval must auto. Ujuja viidi autosse, auto sõitis teadmata suunas ja rohkem teda enam ei nähtud.

Pojapoeg ei ujunud, sest ei osanudki eriti ujuda. Ta töötas Thbilisi turismikeskuses, kus õpetati välismaalastele gruusia laule. Ükspäev saabus filmigrupp, kes tahtis tema vanaisast ja isast filmi teha. Paluti, et ehk ta laseb end ujudes filmida. Pojapoeg sulpsas merre ja ujus vaikselt konna, pea püsti, et vesi ninna ei läheks. Tema kõrval parvel seilas filmigrupp, kes ta ujumise üles filmis. Kõik!

Minu arust on see üks paremaid filme üldse. See, et Gruusias tehti selliseid filme, on ka nõukogude võimu ainuke heategu.

«Ujuja» meenutab mulle väga minu vanaisa ja isa lugu. Mu vanaisa Julius sündis samuti tsaariajal ja tegeles noorest peast igasuguse spordiga. Eriti tubli oli ta maadluses, kus ta jõudis Venemaa koondisse ja pidi minema Ameerikasse võistlema. Ameerikasse ta ei jõudnud, sest vanaema keelas sõidu ära, kartis, et vanaisa ei tule sealt enam tagasi. New Yorgi naised võluksid ta lihtsalt ära.

Ameerika asemel läks vanaisa hoopis Peterburi, koos venna Bernhardiga, kes õppis keiserlikus sõjaväeakadeemias. Julius ja Bernhard elasid ühes korteris. Kui kursakaaslased Bernhardil külas käisid, siis küsiti loomulikult ka toakaaslase kohta. Bernhard ütles, et see on ta tentsik, mispeale vanaisa ta õhtul topeltnelsonisse võttis. Siis tehti revolutsioon, Bernhard läks hiljem Vabadussõtta ja vanaisast sai Punaarmee laevastiku pearaamatupidaja. Mis ei olnud ka tavaline töö. Kui ta Neeva äärde jalutama läks, oli tal alati kaks madrust ihukaitseks kaasas.

Ühel päeval oli tal asja Saksa saatkonda. Seal ilmnes, et saadik Mirbach oli just tapetud. Seetõttu võeti kõik, kes saatkonda tulid, kinni ja topiti keldrisse. Pole vaja seletadagi, et keldris ei olnud tore olla. Enamik kinnivõetuist sealt välja ei tulnudki. Vanaisa pääses eluga tänu oma ametikohale, ta saadeti Venemaalt välja. Madrused, kes ta rongile panid, lubasid, et ära muretse, seltsimees Kivastik, me ei jäta sind maha, varsti tuleme sulle Eestisse järele.