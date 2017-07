Katrin Pauts: tunnen tohutut festivaliviha!

Lugesin, et neid on mitut sorti – religioossed festivalid, kunstide festivalid, hooajalised ja tähtpäevadega seotud festivalid.

Mulle tundub, et Eestis on moodi läinud hoopis supermarketi tüüpi festival, selline hulluks läinud kirju koer, kuhu on kokku kuhjatud absoluutselt kõik: muusikalava kõrvale on püstitatud šamaanitelgid, lisaks veel igat sorti tervendamise ja spirituaalsusega seotud kamarajura ja mambo-džambot, peale bändide astuvad üles koomikud ja diskorid, kohale on kupatatud peene ja ülehinnatud ökotoiduga moodsad veok-restoranid, käsitöölised koovad ja heegeldavad ning üleüldse on platsile kokku aetud kurat teab mis kompott.

Minu kodukandi lähedal Orissaares peetigi hiljuti seesugust festivali ja mul hakkas kohalikest hirmus kahju, kui lugesin Kaarin Kivirähki arvustusest, et samasugune üritus peeti peaaegu samal ajal maha ka Ida-Virumaal ja veel mitmes kohas.

Kaarini kirjeldused ja arvamused oleks võinud ka Orissaare ürituse kohta käia, keegi poleks mingit vahet teha suutnud. Kaarin pani oma loole pealkirjaks «Kalamaja kolis Ida-Virumaale». Ise jõudsin Saaremaa lehes juba kirjutada, et see kolis hoopis Saaremaale. Tundub, et tuleval nädalavahetusel kolib Kalamaja Hiiumaale Kalanasse. Ja üleüldse paistabki, et hipsterite invasioon Eestis on nüüd täies hoos.

Mitte et Eesti hakkaks muutuma miniatuurseks Kalamajaks, vaid Kalamaja tahab end maal tuulutada ja sõidab mööda Eestit ringi, kasutades erinevaid kauni loodusega kohti oma peoplatsidena. Rändtuur, ühesõnaga.

Ma ei tea, kas see on halb. Otseselt vist ei ole. Lihtsalt muutub juba liiga tavaliseks ja tüütuks (just sellepärast oligi mul Orissaare inimestest kahju, kes võib-olla arvasid, et on millegi originaalsega hakkama saanud – tegelikult on neil juba mitu sama asja ajavat konkurenti ja eristumisega on tükk tööd).

Oleks veel, et Kalamaja muretu öko-möko-elustiil võtaks terves Eestis võimust – selle vastu mul kui vastsel Kalamaja elanikul pole midagi! Aga ei võta ju. Kalamaja pakib oma šamaanitrummid ja diskoripuldid mõne päeva pärast jälle kokku ja kolib jälle uude kohta, kohalikud elavad oma elu vanaviisi edasi, neil on ikka samad mured – töötus, vaesus ja kõik maaelu hädad. Mõne päeva pikkune festival ei muuda nende elus midagi, püsivamat kasu see ei too. Kalamaja läheb suve lõpuks Kalamajja tagasi.

Kas festival üldse on lahe asi?

Tegin ka seda, mida ikka vahel teen, kui tunnen end arvamusrubriigis kaagutades järsku väga üksi, aga mingi kripeldus on, et kindlasti on mul kusagil mõttekaaslasi. Guugeldasin festivaliviha ja leidsingi hea hulga arvamuslugusid, mis on ilmunud peamiselt Briti lehtedes.

Festivalipõlgureid on sealsete kultuuriajakirjanike hulgas küll, ma pole ainuke selline maailmas, juhhei! Eesti pole sinna vist veel areneda jõudnud, meile vast tuleb see alles hilinemisega nagu kõik lääne nähtused siia väikese nihkega jõuavad – festival ei olegi nii cool, hoopis lahedam on festivale põlastada kui massikultuuri, mis ei anna tõelisele fännile midagi.